Lidia González 27 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que Sandra Férriz era su “inspiración”

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Andrea Canel se sienta frente a las cámaras de mtmad para sincerarse por completo sobre los aspectos más desconocidos de su vida. Después de explicar el delicado punto en el que se encuentra su relación con Enrique, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa su admiración por Sandra Férriz. La creadora de contenido explica la referencia que ha sido para ella y cuenta la impactante decisión que tomó por la alicantina. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

“Tengo un tatuaje por ella”, comienza admitiendo la influencer respecto a la pareja de Darío Sellés. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha tenido un cara a cara con Helena Arauz por su conflicto, confiesa que Sandra era su “inspiración” y se sincera sobre el parecido que tenían en el momento de su edición: “En esa época, tenía el pelo rubio completo”. Además, explica el motivo por el que decidió hacerse ese tatuaje.

Andrea Canel cuenta su dura historia de vida tras el grave accidente de su padre

Andrea Canel se ha abierto en canal, no solo para confesar lo fiel seguidora que era de Sandra Férriz, sino que también ha hablado sobre un duro capítulo que vivió en el pasado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta su dura historia de vida tras el accidente de su padre. La creadora de contenido explica cómo tuvo que afrontar esta situación siendo una niña y las consecuencias que eso ha tenido para su desarrollo personal. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!