Lidia González 19 MAR 2026 - 13:04h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, arrepentida, pide perdón a Gilbert y confiesa lo que siente por él

Helena Arauz su expareja: “Eres la persona que más me ha marcado”

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Helena Arauz se ha abierto por completo para sincerarse respecto a la última polémica que ha vivido y dedicarle un mensaje muy importante a alguien especial para ella. Después de tener un cara a cara con Gilbert en ‘Tentaciones Privé’, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se disculpa públicamente con él tras su ruptura. Muy honesta con todo lo que ha ocurrido, admite sus errores y se sincera por completo. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido ha confesado, en muchas ocasiones, lo importante que ha sido el apoyo de Gilbert para ella durante este tiempo y, por ello, esta situación con él se le está haciendo muy difícil. La influencer ha explicado todos los motivos por los que ha ocultado lo que había ocurrido entre ellos durante todo este tiempo. Arrepentida por haber hecho sufrir al exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, pide perdón y se sincera por completo: “Nunca debí jugar contigo, pero me confundí”.

Helena Arauz desvela la decisión que ha tomado Gilbert sobre su relación

Helena Arauz se sienta frente a las cámaras de mtmad para dar todas las explicaciones sobre lo que ha ocurrido con Gilbert y confesar cómo se siente después de que la verdad haya salido a la luz. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la decisión que ha tomado el influencer sobre su relación y su futuro. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en Mediaset Infinity!

Helena Arauz da la cara: su versión sobre su relación con Gilbert

PUEDE INTERESARTE Helena Arauz aclara su situación sentimental actual tras su última polémica

Ha llegado el momento de que Helena Arazu se pronuncie tras salir a la luz todo lo que ha ocurrido con Gilbert; por ello, se sienta en ‘Tentaciones Privé’ junto él y da la cara. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrenta a todo lo que se ha dicho sobre ella y da su versión sobre su relación con el influencer.

La exparticipante de ‘LIDLT’ desvela el verdadero motivo de su ruptura

La creadora de contenido ha hecho un recorrido completo por su historia con su compañero de edición y explica el verdadero motivo de su ruptura. Sin embargo, las versiones de ambos protagonistas chocan inevitablemente y se produce un tenso momento en el que cada uno de ellos explica cómo ha vivido está situación.

El acercamiento entre Helena Arauz y Gilbert: ¿Puerta abierta a una reconciliación?

Helena Arauz y Gilbert han sido protagonistas de una de las últimas polémicas del entorno de ‘La isla de las tentaciones’ y han dado el paso de contar la verdad de una vez por todas. Tras tener un cara a cara cargado de tensión y de reproches, los creadores de contenido tienen un esperado acercamiento en el que se dicen todo lo que sienten. Además, los influencers confiesan si hay una puerta abierta a una reconciliación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!