Lidia González 04 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si sus excompañeras de reality se han preocupado por el nacimiento de su hija Alma

Mayeli Díaz muestra el estado de su tripa posparto y se sincera sobre su complejo físico

Compartir







Mayeli Díaz tiene que poner al día a todos sus seguidores sobre las últimas novedades de su vida tras ser madre y se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver una gran duda que hay al respecto. Después de mostrar la habitación de su hija Alma, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad sobre su relación actual con sus excompañeras del reality. Dispuesta a no callarse nada, la influencer hace un repaso completo y confiesa si ha pedido su amistad con ellas. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha abierto en canal para explicar lo mucho que ha cambiado su vida después de haber dado a luz, especialmente en el ámbito de las relaciones. Hace tan solo unos meses, la ecuatoriana mostraba un vídeo de la reacción de sus excompañeras al descubrir su embarazo. Aunque en ese momento se mostraban muy emocionadas por la noticia, ha llegado la hora de saber si le han felicitado tras tener a su pequeña o se han preocupado por ella: “Voy a ser muy sincera”.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | El doloroso parto de Mayeli Díaz

“No le debo nada a nadie”, comienza explicando la influencer antes de desvelar el estado de su relación. La creadora de contenido no se deja a nadie en el tintero y habla claro de su relación con Claudia Chacón, Almudena Porras, Sandra Barrios, Helena Arauz, Nieves Tristán y Andrea Cannel. Además, desvela si se ha sentido decepcionada con alguna de ellas y confiesa con quién es con la que mejor se lleva.

Mayeli Díaz contesta a Alba García tras sus declaraciones sobre su maternidad

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Mayeli Díaz y Álvaro Rubio presentan a su hija Alma

Mayeli Díaz también ha tenido palabras para dirigirse a otra persona con la que compartió aventura en República Dominicana, aunque se trata de la edición anterior. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ contesta a Alba García tajantemente tras sus declaraciones sobre su maternidad. Muy enfadada por todo lo que se dijo, la influencer se muestra muy contundente.

Mayeli Díaz llega una semana más a su canal de mtmad para sincerarse sobre todo lo que está viviendo ahora que se ha convertido en madre. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su relación con sus excompañeras y desvela si le han felicitado por su maternidad. Además, la influencer se rompe al confesar el fin de su amistad con Gabriella Hahlingag. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva!