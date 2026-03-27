Cristian ATM y su novia, Alba Álvarez, sufren un duro golpe

Natalia Sette 27 MAR 2026 - 19:18h.

La pareja no está pasando por un buen momento y comparten con sus seguidores qué está pasando

Cristian Atm enseña su cambio físico tras perder nueve kilos

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Cristian ATM y Alba Álvarez han compartido con sus seguidores una noticia que los ha dejado muy conmovidos. El exconcursante de ‘Supervivientes’ y su novia, con la que lleva 6 años, han sufrido un duro golpe con un miembro de su familia y cuentan ahora qué ha pasado.

Todo comenzó hace un mes, cuando al volver de un viaje descubrieron que un gato se había colado en su garaje. Lejos de echarlo, decidieron incluirlo en su familia, cuidarlo y finalmente quedárselo. Desde entonces, han ido mostrando en redes todo el proceso con Milos, un gato muy asustadizo al que ni siquiera han podido tocar por el miedo que siente.

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Durante estas semanas han conseguido pequeños avances. Han logrado que confíe poco a poco en ellos, aunque sigue siendo muy desconfiado. Además, pensaban que tenía apenas dos meses, pero finalmente han descubierto que tiene seis, pero al ser un gatito que ha estado abandonado, tiene problemas de crecimiento.

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Su pesadilla comenzó cuando empezaron a ver que al gato le pasaban cosas fuera de lo común. “Primero nos dimos cuenta que cerraba un ojo y después que estaba moqueando por un orificio de la nariz”, han comenzado contando. A partir de ahí, siguieron apareciendo más síntomas que les hicieron preocuparse.

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Tal y como han explicado, el gato empezó a presentar el labio inflamado, temblores, legañas e incluso un diente en mal estado. “Contactamos con una veterinaria y nos dijo que lo lleváramos inmediatamente a un hospital veterinario”, han contado. Y sin dudarlo ni un segundo lo llevaron al mejor hospital veterinario de Madrid.

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“Hemos estado 9 horas en el veterinario con él”, han asegurado. Una jornada muy dura en la que le han realizado todo tipo de pruebas para intentar averiguar qué le ocurre exactamente. “El gato tiene muchas cosas que hay que ir mirándolas”, han explicado. Entre los diagnósticos, los veterinarios han confirmado que padece calicivirus, lo que explicaría la mucosidad y las legañas. “Puede ser que le salgan herpes”, han señalado.

Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con su dentadura. El colmillo le está creciendo de forma horizontal, lo que ha provocado que el de abajo se le clave en el labio superior, generando una herida e infección con fiebre.

“Cuando lo han quitado le han hecho una radiografía y se han dado cuenta de que tiene un colmillo al lado del tabique”, han explicado. Una situación más compleja de lo que pensaban en un principio. “El colmillo que tenía ladeado era el colmillo de leche que no se llegó a caer nunca y por lo tanto el colmillo real no le ha podido bajar”, han añadido. Por este motivo, tendrá que someterse a una intervención complicada.

“Tienen que hacerle una cirugía ‘heavy’ porque tienen que operarle por la nariz”, han contado. Antes de eso, será fundamental que lo valore un neurólogo para determinar el alcance de los posibles problemas cerebrales. Además, hay otros problemas que preocupan especialmente también relacionados con temas neurológicos, como su problema de crecimiento.

Es por ello que lo fundamental ahora es ver al neurólogo para que le haga las pruebas necesarias y puedan saber la raíz del resto de problemas que tiene el gatito. “Los veterinarios no son baratos pero queremos que esté bien y sano”, han reconocido. La pareja tiene claro que hará todo lo posible por sacarlo adelante.

“Hemos salido muy tristes de la clínica por verlo así pero contentos porque por fin lo hemos llevado al mejor sitio para tratarlo”, han concluido. A pesar del duro momento, Cristian y Alba mantienen la esperanza de que Milos pueda recuperarse y continuar con su vida. Por su parte, la pareja está dispuesta a darle la mejor vida posible e incluirlo en su pequeña familia como un miembro más.