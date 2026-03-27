Isa Pantoja acude a consulta para valorar una nueva operación de pecho: "Lo veo demasiado grande y está encapsulado"
La hija de Isabel Pantoja cuenta que, tras dar a luz, su pecho ha cambiado de tamaño y está encapsulado
Isa Pantoja ha acudido a su clínica de estética de confianza para valorar una nueva operación de pecho. Tal y como ella misma ha contado, a raíz de su última maternidad su cuerpo ha experimentado ciertos cambios que no le hacen sentir del todo a gusto consigo misma. La que fuera concursante de 'Supervivientes' se refiere a las mamas, que las ve de un tamaño desproporcionado para su cuerpo. También habla de un "encapsulamiento". A través de Instagram, la hija de Isabel Pantoja ha compartido todos los detalles de su consulta y el diagnóstico del doctor.
"Después de haber sido mamá, y eso que hace ocho meses ya, he notado algunos cambios en el pecho. Está un poco encapsulado y tampoco estoy contenta con el tamaño que tengo", ha reconocido la hermana de Kiko Rivera -que acaba de publicar No hay paz sin ti, la canción que dedica a su madre tras la inesperada reconciliación-.
"Está un poco encapsulado y tampoco estoy contenta con el tamaño"
Tal y como ella misma especifica, hace años estaba contenta con el resultado de su operación de aumento de pecho, pero ahora ha cambiado su percepción. "En un principio me gustaba, pero ahora lo veo demasiado grande. Por eso he venido a la clínica, para que el doctor me pueda hacer una valoración en condiciones", ha señalado, haciendo partícipes a sus seguidores de esta consulta.
Tras esa evaluación, el profesional de medicina estética ha concluido que el caso de Isa Pantoja requiere un "recambio de las prótesis" que se implantó hace 10 años. "Hay que quitar las que llevas y poner unas nuevas; más pequeñas y en su sitio. Consiguiendo un pecho más alto y adaptado a tu cuerpo y a tu edad", explica el doctor. Para ello, utilizarían la técnica push up, que consiste en "recolocar el pecho en su sitio".
"Quedaría un escote muy bonito, con la mínima cicatriz posible", señala el cirujano, que recomienda colocar el implante "detrás del músculo pectoral, porque da un aspecto más natural y no se cae con el tiempo". El objetivo de esta operación de pecho de Isa Pantoja sería "bajar el volumen" con un nuevo tamaño de prótesis y "recoger la piel" sobrante que le quedaría abajo.
En la publicación que ha compartido a través de su perfil de Instagram, la hija de Isabel Pantoja reflexiona sobre lo mucho que "puede cambiarte el pecho después de da a luz". Según explica, ella lo ha notado "tanto en tamaño como en la forma". Por eso, su objetivo es que le "ayuden a recuperar" su escote.