Rocío Molina 26 MAR 2026 - 12:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica en qué punto está la situación con su madre tras el acercamiento de esta con su hermano Kiko Rivera

La reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija Isa Pi, cada vez más cerca: "Habrá movimientos en los próximos días"

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Isa Pantoja ha reaparecido ante los medios y se ha mostrado tajante a la hora de explicar en qué punto está la situación con su madre después de que haya salido a la luz la reconciliación de Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera. El que el DJ y la tonadillera hayan tendido puentes después de seis años sin hablarse, ha puesto en el foco mediático, si ha llegado la paz definitiva para su familia y ella también ha participado en conversaciones y hay un acercamiento.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha mostrado precavida a la hora de hablar sobre volver a estrechar lazos entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La influencer de 30 años ha pasado los últimos tratando desmarcarse de todo tras esperar ver reacciones en algunos de los momentos más importantes de su vida en la que no ha tenido ni a su madre ni a su hermano. Desde su boda con Asraf Beno hasta el nacimiento de su segundo hijo Cairo.

Un peso que la creadora de contenido arrastra y que le hace no lanzar aún las campanas al vuelo en relación a la reconciliación de su madre Isabel Pantoja con su hermano Kiko Rivera. Así lo ha expresado a los medios en el evento del lanzamiento de 'Geely', grupo de automoción al que ha acudido. "Yo veo a muchos medios diciendo cosas por boca de terceros. Cosas que dicen, pero que luego no se hacen. A mí me gusta las cosas que se demuestran con el tiempo", ha explicado acerca de los supuestos movimientos y llamadas al acercamiento que se habían producido estos días.

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De esta manera, Isa Pantoja ha desvelado que ella está ajena a todo lo que estaría pasando en su entorno familiar y que ella no ha tenido partido en ninguna de esas conversaciones. "Yo estoy en otra historia. Ahora mismo no quiero que me perjudique nada. Ahora mismo no quiero que me perjudique nada. Ni me beneficie ni nada. De mi familia y lo que hagan conmigo no lo va a saber nadie. O sea, hasta por lo menos no saber que es duradero 100%. No quiero dar ningún paso en falso", ha explicado la exconcursante de 'Supervivientes'.

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Volcada en su familia y sus nuevos proyectos, la mujer de Asraf Beno tiene claro lo que quiere y lo que está haciendo después de todo lo que ella ha vivido y por lo que ha pasado. "Yo a mis hijos les estoy dando todo lo que puedo. Quiero disfrutar de mi maternidad y lo demás se verá con el tiempo", ha explicado tajante acerca de un posible y próximo acercamiento con su madre y su hermano.