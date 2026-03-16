La alegría de Isa Pantoja y Asraf Beno por los grandes avance de su hijo Cairo

Natalia Sette 16 MAR 2026 - 13:55h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' comparten orgullosos los logros de su pequeño de 9 meses

Isa Pantoja monta un parque de juegos para su hijo en el jardín de su casa: con columpio y una enorme piscina de bolas

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Isa Pantoja y Asraf Beno están disfrutando al máximo de esta nueva etapa como padres. Desde el nacimiento de su hijo Cairo, la pareja comparte con naturalidad algunos momentos de su día a día, mostrando cómo viven los primeros meses del pequeño y celebrando cada uno de sus avances. Ahora, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido contar dos de los logros que más ilusión le han hecho recientemente.

A través de sus redes sociales, donde habla frecuentemente de su maternidad , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha explicado que su bebé ha dado un paso importante en uno de los aspectos que más preocupan a muchos padres durante los primeros meses: el descanso nocturno. “Mi bebé ha dormido 7 horas seguidas”, ha contado con entusiasmo.

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Isa ha reconocido que, cuando ocurre algo así, inevitablemente intenta encontrar una explicación. “Ahora tengo que hacer memoria y recordar: cuánto tiempo hemos jugado, cuánto ha comido, a qué hora le he bañado…”, ha explicado tirando de humor. Sin embargo, después de repasar mentalmente todo lo que hicieron ese día, llegó a una conclusión bastante sencilla. “Y en realidad es porque ese día simplemente se dio así”, ha reconocido con sinceridad.

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Aun así, Isa cree que puede haber un motivo detrás de esta mejora en el descanso. Y es que Cairo ha pasado por una etapa especialmente intensa en su desarrollo. “En dos meses le han salido seis dientes”, ha revelado sorprendida. Esta es una fase incómoda para los bebés pues suele ir acompañada de molestias que les impiden descansar bien.

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Por eso, después de estas semanas más movidas, la hija de Isabel Pantoja espera que la situación empiece a mejorar. “Así que espero que nos den un respiro y las noches comiencen a ser mejores”, ha comentado con optimismo.

Pero si hay algo que también tiene especialmente orgullosos a Isa Pantoja y Asraf Beno es la relación que su hijo está teniendo con la comida. Según ha explicado la pareja, Cairo está respondiendo muy bien a la introducción de nuevos alimentos en su dieta.

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“Como come de todo mi Cairo”, ha escrito Asraf orgulloso en sus ‘stories’ junto a una foto del pequeño comiendo fruta. Su hijo parece estar aceptando sin problema diferentes sabores y texturas, algo que para muchos padres puede convertirse en todo un reto. Estos pequeños avances hacen que la pareja viva con mucha ilusión cada nueva etapa del crecimiento de su hijo. Entre noches cada vez más tranquilas y los primeros pasos en la alimentación, Isa y Asraf siguen disfrutando de su hijo involucrándose al máxima en su desarrollo.