Rocío Molina 18 MAR 2026 - 09:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha lanzado a un nuevo desafío físico que ha mostrado a sus seguidores a través de sus redes

La alegría de Isa Pantoja y Asraf Beno por los grandes avances de su hijo Cairo

Compartir







Isa Pantoja ha demostrado a sus seguidores que pocas cosas le asustan y que no hay reto que se le resista. Después de sorprender a su comunidad con su nuevo cambio de look, la hija de Isabel Pantoja y exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de sus redes su nuevo y ambicioso proyecto.

La llegada de Cairo, su hijo en común con Asraf Beno, ha supuesto un antes y un después para la influencer de 30 años y en esa lista esta ha tratado de no hacer renuncias. Isa Pantoja se ha lanzado a la decoración, también ha hecho viajes en avión con su bebé de meses y ha encontrado la motivación definitiva para cuidar su cuerpo y mente.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Anabel Pantoja cuando le preguntan por la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Tras confesar que el adaptarse a la llegada de su segundo bebé no fue tan fácil como esperaba y que sufrió depresión postparto, la hermana de Kiko Rivera ha demostrado que esos delicados momentos los pasó y que sintió mucho apoyo de Asraf Beno, experimentando después una asombrosa recuperación tanto a nivel emocional como física.

Desde entonces, Isa Pantoja no ha parado y, tal como va mostrando en sus redes sociales, ha encontrado en el deporte y el gimnasio una vía de refuerzo para ese cambio que está experimentando y que no solo es visible a nivel físico. La exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra serena, centrada y a eso hay que unirle que la reconciliación que ha iniciado Kiko Rivera con su madre es un paso importante para lograr en un futuro menos lejano la unión familiar de la que tantas veces ha hablado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin saber qué más cambios se pueden producir en los próximos meses o si ese acercamiento le terminará afectando a ella, la exconcursante de 'Supervivientes' ha presentado a sus seguidores su nuevo y ambicioso reto: su incursión en el mundo del yoga avanzado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Prometo pedir cita hasta conseguirlo", ha escrito mostrando una postura propia de esta disciplina que requiere de fuerza física y también de mucho control mental. A través de este reto, la mujer de Asraf Beno busca mejorar su flexibilidad y el equilibrio. Una práctica milenaria a la que también la exmujer de su hermano, Irene Rosales, ha sucumbido y lleva tiempo ejercitando.

Un reto en el que Isa Pantoja advierte que va a insistir hasta lograr sin ayuda el equilibro de su cuerpo con la cabeza para desconectar del foco mediático, pero conectar más que nunca con ella misma.