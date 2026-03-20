Lidia González 20 MAR 2026 - 16:17h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ graba el emocionante primer encuentro de su hija con su abuela

No te pierdas todo lo que ha compartido Mayeli Díaz, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity

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Mayeli Díaz ha podido vivir uno de los momentos más esperados desde que diese a luz a su hija en común con Álvaro Rubio. Después de abrir las puertas de su casa tras su reforma, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte la emotiva reacción de su madre al conocer a su hija Alma. Muy emocionada por esta situación, la creadora de contenido ha grabado todos los detalles de lo que ha ocurrido. ¡Dale al play y no te pierdas el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La influencer ha explicado, en varias ocasiones, el motivo por el que su familia todavía no había conocido a su pequeña y lo que estaba atravesando nada más convertirse en madre. Sin embargo, ha sentido que ya ha llegado la hora de que se produzca este emocionante encuentro con una de las personas más importantes de su vida. Después de explicar la impactante manera en la que conoció a su madre, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le presenta a su hija a su abuela, quien no duda en reaccionar: “¡Qué familia! Mi amor…”.

Mayeli Díaz habla con su madre sobre el problema de apego que tiene con su hija

Desde que diese a luz a su pequeña Alma, Mayeli Díaz ha explicado que está lidiando con una situación un poco complicada. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla con su madre sobre el problema de apego con su hija. Aunque la madre de la influencer ha intentado darle los mejores consejos, la creadora de contenido lo tiene claro: “Tengo apego hacia la niña y la niña tiene apego hacia mí”. ¡Dale al play y no te pierdas nada!