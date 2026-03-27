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Gloria Camila y Álvaro García, además de oficializar su relación, han opinado sobre la entrevista que dará el hijo de Raquel Bollo en '¡De viernes!' .

¿Qué opina Aguasantas de que su exnovio se siente en el plató de '¡De viernes!'? Eso es lo mismo que se ha preguntado el equipo de 'El tiempo justo'. Por eso, para descubrirlo se han puesto en contacto con la exgranhermana, quien además en la conversación ha lanzado un dardo a Raquel Bollo.

La opinión de Aguasantas

Al informarle de que Manuel Cortés va a hacer una entrevista en '¡De viernes!" para hablar sobre su relación con Gloria Camila, la primera reacción de su expareja es: "Tendrá sus motivos".

Fue Gloria Camila quien dejó caer que esperaba que no solo hablase de ella en su entrevista, a lo que Aguasantas responde: "Yo preferiría que de mí no hablase, no pinto absolutamente nada".

Y es que Aguasantas confiesa que le "gusta el cotilleo", pero lo cierto es que no le llama la atención esta historia. Sin embargo, el programa está interesado en su opinión porque en su momento a ella le dieron "hasta en el carnet de identidad".

No obstante, ella asegura que Manuel nunca se metió con ella porque se sentara en un plató. Quien sí lo hizo fue su exsuegra, Raquel Bollo.

El dardo a Raquel Bollo

"Obviamente cuando te toca a ti, no vas a hacer lo mismo", opina sobre la actitud que podría tener la colaboradora de televisión al descubrir que su hijo se sentará en el programa de los viernes de Telecinco. No obstante, Aguasantas es diferente: "Intento no juzgas a la gente pero bueno, supongo que será cuestión de ellos".