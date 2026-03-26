Ana Carrillo 26 MAR 2026 - 19:03h.

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Manuel Cortés ha decidido conceder una entrevista en '¡De viernes!' y será uno de los invitados el 27 de marzo - junto a Ana y Luija, Estefanía y Stefan y Laura y Lorenzo, de 'Casados a primera vista', y al scoop de Ylenia Padilla - para contar en plató qué papel ha tenido y cuáles son los motivos del conflicto entre Rocío Flores y Gloria Camila, que se ha mostrado muy enfadada al escuchar el avance de la entrevista en 'El tiempo justo'.

La hija de Ortega Cano ha comentado que le parece "surrealista" que el hijo de Raquel Bollo haya decidido dar un paso al frente porque siempre había dicho que no quería conceder entrevistas: "Que te agarres a una historia que ni va contigo ni te incumbe y encima no eres el protagonista ni la razón por la que es la discusión me parece súper feo".

Antonio Rossi le ha dicho a su compañera que cree que el hermano de Alma Bollo tiene mucho que contar y que queda patente en el avance de la entrevista porque comenta que Gloria llamó a Álvaro García cuando Manuel estaba en su casa y que ha tenido que mentirle al cantante de 'Persona vitamina', con el que la hija de Ortega retomó su relación recientemente.

"Yo ese episodio no lo recuerdo, no lo tengo apuntado a lo mejor como él, pero en el caso de que fuese así me alegro de haberme ido a una habitación porque si lo llego a hacer delante de él también lo cuenta", ha sido la respuesta que ha dado la exconcursante de 'Supervivientes', que ha reaccionado también al otro gran titular que deja el avance de '¡De viernes!' y es que Manuel afirma que Gloria "ha utilizado" a Rocío Flores "en otras relaciones".

"Si no sabes lo que es dar la cara en la familia por otra persona mutuamente entonces tienes un problema de familiaridad y no sabes lo que es el amor en familia", ha sido la respuesta de la colaboradora, que ha retado a Manuel a contar cosas que no tengan relación con ella: "¿A defenderte de qué? Si no saliste a defenderte cuando se te puso en una situación en la que se te puso de conocedor de la historia de la manguera".

Unas declaraciones con las que Gloria Camila ha recordado que se especuló con que Manuel Cortés habría estado en Cantora cuando Kiko Rivera apuntó con una manguera de agua fría a su hermana, Isa Pantoja. Al sacar este tema, César Muñoz le ha preguntado a la colaboradora si lanza estos dardos al que un día fue su íntimo porque tiene "miedo" de lo que él podría contar sobre su vínculo.