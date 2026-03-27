Ana Carrillo 27 MAR 2026 - 17:46h.

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Manuel Cortés va a sentarse este viernes 27 de marzo en el plató de '¡De viernes!' para contar la verdad de su relación con Gloria Camila y dar los detalles del conflicto con Rocío Flores. A la hija de Ortega Cano no le hizo ninguna gracia saber que el hijo de Raquel Bollo va a hablar de estos temas y se mostró muy enfadada en el plató de 'El tiempo justo' ayer por la tarde, aunque unas horas después posó muy feliz junto a su novio, Álvaro García, en un evento benéfico en el coincidieron con Alexia Rivas.

La colaboradora ha explicado que pudo hablar con la pareja fuera de cámaras y que les preguntó por los titulares que Manuel Cortés había dado en el avance de su entrevista, que son: "Para Gloria, Rocío ha sido más que una hermana, pero se ha aprovechado de ella y la ha usado de apagafuegos. Gloria ha utilizado a Rocío en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte"; "Estando con Gloria en mi casa, ella ha llamado a Álvaro desde otra habitación; yo he mentido a Álvaro en su cara por protegerla"; "Es una lianta, se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí".

Alexia ha revelado que la actitud de ambos fue muy distinta, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. ¡Dale al play para descubrir las reacciones de ambos fuera de cámaras!

Aguasantas también ha reaccionado a la entrevista

La que fuera pareja de Manuel Cortés ha revelado qué opina de que vaya a hablar en '¡De viernes!' después de que Gloria Camila dijera que esperaba que el cantante comentase en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona su historia con la finalista de 'GH VIP'.