Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
ÁLVARO GARCÍA Y MANUEL CORTÉS

Alexia Rivas destapa la reacción de Álvaro García fuera de cámaras a la confesión de Manuel Cortés en '¡De viernes!' sobre la forma de actuar de Gloria Camila

Alexia Rivas destapa la reacción de Álvaro García fuera de cámaras a la confesión de Manuel Cortés en '¡De viernes!'
Alexia Rivas en 'El tiempo justo'. Telecinco
Compartir

Manuel Cortés va a sentarse este viernes 27 de marzo en el plató de '¡De viernes!' para contar la verdad de su relación con Gloria Camila y dar los detalles del conflicto con Rocío Flores. A la hija de Ortega Cano no le hizo ninguna gracia saber que el hijo de Raquel Bollo va a hablar de estos temas y se mostró muy enfadada en el plató de 'El tiempo justo' ayer por la tarde, aunque unas horas después posó muy feliz junto a su novio, Álvaro García, en un evento benéfico en el coincidieron con Alexia Rivas.

Álvaro García y Gloria Camila se pronuncian sobre la entrevista de Manuel Cortes y oficializan su relación
Álvaro García y Gloria Camila se pronuncian sobre la entrevista de Manuel Cortes y oficializan su relación
PUEDE INTERESARTE

La colaboradora ha explicado que pudo hablar con la pareja fuera de cámaras y que les preguntó por los titulares que Manuel Cortés había dado en el avance de su entrevista, que son: "Para Gloria, Rocío ha sido más que una hermana, pero se ha aprovechado de ella y la ha usado de apagafuegos. Gloria ha utilizado a Rocío en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte"; "Estando con Gloria en mi casa, ella ha llamado a Álvaro desde otra habitación; yo he mentido a Álvaro en su cara por protegerla"; "Es una lianta, se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí".

Gloria Camila critica a Manuel Cortés por conceder una entrevista en ‘¡De viernes!’ y se enfada al escuchar el avance de sus declaraciones sobre Álvaro García y Rocío Flores
Gloria Camila critica a Manuel Cortés por conceder una entrevista en ‘¡De viernes!’ y se enfada al escuchar el avance de sus declaraciones sobre Álvaro García y Rocío Flores
PUEDE INTERESARTE

Alexia ha revelado que la actitud de ambos fue muy distinta, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. ¡Dale al play para descubrir las reacciones de ambos fuera de cámaras!

Aguasantas también ha reaccionado a la entrevista

Aguasantas opina sobre la entrevista de Manuel Cortés en '¡De viernes!' y lanza un dardo a su exsuegra Raquel Bollo: "Tendrá sus motivos"
Aguasantas opina sobre la entrevista de Manuel Cortés en '¡De viernes!' y lanza un dardo a su exsuegra Raquel Bollo: "Tendrá sus motivos"

La que fuera pareja de Manuel Cortés ha revelado qué opina de que vaya a hablar en '¡De viernes!' después de que Gloria Camila dijera que esperaba que el cantante comentase en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona su historia con la finalista de 'GH VIP'.

Temas