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La relación entre Gloria Camila y Álvaro García atraviesa uno de sus momentos más mediáticos tras la reaparición televisiva de Manuel Cortés y su entrevista en '¡De viernes!'. Lejos de esconderse, la pareja ha decidido dar un paso al frente y mostrarse más unida que nunca, incluso oficializando su relación en un fotocall conjunto en el que han hablado de su noviazgo y esta noticia.

Todo ocurre después de que Manuel anunciara su presencia en el plató para hablar sobre su historia con Gloria, algo que, según ambos, no les afecta en absoluto: “Es totalmente indiferente, por lo menos para mí”, aseguraba Álvaro, restando importancia a las declaraciones que puedan producirse.

¡Su relación ya es oficial!

En paralelo a esta nueva polémica, Gloria y Álvaro han protagonizado su primera aparición pública juntos, un gesto interpretado como una clara confirmación de su relación. Durante el evento, no dudaron en dedicarse palabras de amor en 'El tiempo justo': “¿Qué problema hay en que yo haga mi vida y haya elegido estar con Álvaro, que es la persona que quiero y amo?”, defendía ella con firmeza. Él, por su parte, respondía con la misma contundencia en el fotocall.

Gloria y Álvaro evitan ver la entrevista de Manuel Cortés

Mientras tanto, Manuel Cortés promete revelar detalles desconocidos sobre su relación pasada con Gloria, asegurando que ha llegado el momento de hablar tras años de silencio. El artista afirma sentirse decepcionado y reconoce que “la Gloria de ahora no es la persona que conocía”, según ha contado la colaboradora Leticia Requejo.

Sin embargo, la pareja parece tener claro su plan: alejarse del ruido mediático: “No lo voy a ver porque voy a estar viviendo la Semana Santa en Cádiz, felizmente, sin preocupaciones”, explicaba Gloria Camila, dejando claro que su prioridad es disfrutar de su relación lejos de la polémica.

Así, mientras las declaraciones cruzadas continúan, Gloria Camila y Álvaro García refuerzan su imagen de unión, apostando por el amor frente a las controversias. La incógnita ahora es si las revelaciones de Manuel Cortés lograrán tambalear una relación que, por el momento, parece más sólida que nunca.

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