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Tras hablar Rosa Benito de su expareja Amador Mohedano, sobre el que aseguró que le bloqueó hace dos años, ahora es el hermano de Rocío Jurado quien ha roto su silencio y desvela qué hay detrás del distanciamiento de su expareja.

Lo ha hecho en una entrevista en exclusiva a Tino Torrubiano para 'El tiempo justo'. Mohedano habla de un episodio que nunca ha contado que supuso el inicio del fin en su vínculo con Rosa Benito. "En un acto en Chipiona vino Rosa y ella se levantó y me dio un 'piquito'", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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El episodio que supuso el inicio del fin

Dice que alguien lo vio y "lo grabó". "Se lo mandaron a Juanjo y me dice a mí: ¿qué hago con esto? Yo le dije: 'ponlo, no pasa nada'. Y ahí es donde dijo que no habalaba más conmigo", agrega.

También hubo otro encontronazo entre ambos que influyó en su nula relación actual. "Con las chicas que se me ha relacionado hubo una que me llamaba. Yo iba a Madrid, estuve con Rosa, comimos juntos. Me fui a dormir la siesta, dejé mi teléfono, cogió el teléfono y vio un mensaje de ella", cuenta Mohedano.

Amador Mohedano se pronuncia sobre el conflcito entre Gloria Camila y Rocío Flores

El hermano de 'La Más Grande' ha hablado sobre la guerra familiar entre Gloria Camila y Rocío Flores. Mohedano comparte su disgusto por la trifulca. "Me molesta mucho que las dos, que se llevan tan bien, que haya un problema ahora", manifiesta.