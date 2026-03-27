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La aventura de Gabriela Guillén en 'Supervivientes' comenzó con intensidad. Tras la última gala desde Honduras, la concursante se convirtió en una de las primeras expulsadas de la edición. La empresaria se despidió emocionada de sus compañeros, agradeciendo la experiencia vivida pese a los conflictos y dificultades del concurso: “Ha sido maravilloso… os quiero mucho y os agradezco muchísimo toda la experiencia”, respondía en la palapa.

Bertín Osborne: "Le mando muchos ánimos"

Mientras Gabriela afronta esta nueva etapa fuera de la isla 'Playa Derrota', y su reencuentro con Marisa, Bertín Osborne no ha dudado en pronunciarse sobre su paso por el reality y mandarle un mensaje público de apoyo.

Aunque reconoce no seguir el programa de manera habitual, Bertín sí está al tanto de la situación de Gabriela a través de su entorno cercano: “No lo he visto todavía, pero me han dicho que está allí sufriendo… como deben sufrir todos”, explicaba con sinceridad. El artista también quiso mostrar su lado más cercano con unas palabras de ánimo: “Le doy muchos ánimos desde lejos”, dejando claro que, pese a la distancia, sigue pendiente de su evolución en el concurso.

La expulsión de Gabriela

Por su parte, las imágenes de Gabriela durante su participación han reflejado la dureza del formato, con momentos de tensión, pruebas exigentes y la carga emocional propia del aislamiento. Aun así, su actitud positiva en la despedida demuestra que, pese a todo, se lleva un recuerdo especial de la experiencia. La incógnita ahora es cómo continuará su paso por el programa tras la expulsión y si logrará reponerse de las dificultades que, como bien señala Bertín, forman parte inevitable de la supervivencia en Honduras.