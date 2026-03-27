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La expectación es máxima. Ylenia Padilla, la 'reina de los realities', vuelve a la televisión en una entrevista con el programa '¡De viernes!' con el que hablará largo y tendido sobre su vida tras abandonar definitivamente el medio hace cerca de 6 años.

Sus pasos antes de la reaparición

Antes de que veamos a la Ylenia de 2026 en pantalla, la de Benidorm ha dado unas declaraciones en sus redes sociales que han generado todo tipo de reacciones. "Me anunciaron ayer que para la Iglesia católica era el día de la Anunciación, cuando viene el Espíritu Santo a decirle a María cositas importantes", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

En un avance que pudimos ver, la exgranhermana aseguró que ha vuelto "a su fe a Jesús". Sin embargo, ahora aclara que no ha dicho en ningún momento que sea "católica". "Sigo igual, amor", le respondía a un internauta.

Ylenia Padilla sabe muy bien que va a recibir todo tipo de comentarios por su reaparición publica. "Ya verás todas las cositas que se van a sacar de este directo... pero, si estoy siendo súper pacífica, amorosa y llena del Espíritu Santo, ¿no?", lanza.