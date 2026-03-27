Supervivientes 27 MAR 2026 - 01:55h.

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Máxima tensión en la palapa en la expulsión entre Toni y Gabriela durante la gala de 'Supervivientes'. Tras las broncas por la convivencia y la comida y el castigo por saltarse las normas, el presentador, Jorge Javier Vázquez, ha desvelado que el público ha decidido que la expulsada es Gabriela Guillén: "Ahora me da penita", reconocía la participante en su última vez en la palapa. Además, ha aprovechado para mandar un mensaje a sus compañero de equipo, enterrando el hacha de guerra con Ingrid tras su bronca durante la gala.

Tras su expulsión, Gabriela ha llegado en barca a ‘Playa Destino’, donde, completamente atemorizada y descolocada bajo del bote: “Estoy asustadísima. No me quedo aquí ni de coña”, reconocía con la voz temblorosa mientras preguntaba dónde la llevaban, visiblemente superada por la situación. La organización le comunicó que ese sería su nuevo destino en el concurso, un momento que se suavizó con el reencuentro con Marisa, quien ya se encontraba en la isla.

Choques en 'El ágora de Poseidón' durante los posicionamientos

Los tres nominados, Claudia, Toni y Gabriela; han estrenado 'El ágora de Poseidón', con sus alegatos ante el inminente fin del concurso para uno de ellos. Los tres han dado sus motivos para continuar su aventura en 'Supervivientes' y, tras esto, han comenzado los posicionamientos. Gabriela ha sido la concursante que más compañeros ha tenido a sus espaldas para que sea la próxima expulsada de 'Supervivientes'.

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Por su parte, Claudia ha protagonizado un encontronazo con Alba Paul, Alvar Seguí de la Cuadra Salcedo, Jaime Astrain y José Manuel Soto, a los que les ha recriminado su posicionamiento. Finalmente, Toni ha aceptado la opinión de sus compañeros y les ha agradecido sus comentarios.

La Sentencia de Hydra decide el destino de los nominados

La ceremonia de salvación ha estado marcada por los nervios entre Gabriela, Toni y Claudia. María Lamela daba a conocer los nombres que dejarán la noche bajo un duelo: en primer lugar, Gabriela, que ha sufrido un baño de barro sobre su cabeza. El nerviosismo entre Claudia y Toni no ha cesado en toda la ceremonia.

Tras esto, Claudia se ha convertido en la concursante salvada: "A pesar de que mi equipo quiere que me vaya, me voy a quedar un poco más disfrutando de la experiencia", admitía la de Mallorca. Además, le ha dedicado la salvación a sus compañeros de equipo: "Estoy muy contenta, lo siento por los que querían que me fuese". Por lo tanto, la expulsión ha quedado entre Toni y Gabriela, que ambos han pasado por el barro de la ceremonia de salvación.

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