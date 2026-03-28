La concursante de 'Supervivientes' llegó a asumir que no saldría con vida del hospital y se despidió de sus seres queridos

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MadridHay relatos que no se olvidan. Historias que, por su crudeza y honestidad, se convierten en una lección de vida. La de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes', es una de ellas. La modelo y actriz sufrió en 2020 una septicemia por la que estuvo ingresada en la UCI y que estuvo a punto de costarle la vida.

La modelo se abría en su podcast 'La Mirada de Ivonne', un espacio íntimo en el que comparte reflexiones, recuerdos y aprendizajes, donde hace un tiempo habló de ello. Allí, sin filtros, recordó cómo aquel episodio marcó un antes y un después en su manera de entender la salud, la vida y la muerte.

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Una septicemia es una infección grave que se produce cuando bacterias u otros microorganismos entran en el torrente sanguíneo y provocan una respuesta extrema del organismo. En el caso la actriz, aquella enfermedad no solo puso en riesgo su vida, sino que la obligó a enfrentarse a su propia fragilidad, a despedirse de los suyos y a replantearse todo. Una historia real, dura y profundamente humana que hoy, años después, sigue resonando con fuerza.

Ingreso en la UCI: el momento en el que todo cambió

El relato de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes', sobre aquellos días resulta estremecedor. Todo comenzó de forma aparentemente cotidiana, con un malestar físico, fiebre alta, la sensación de que algo no iba bien. Estaba con su hermana cuando empezó a encontrarse realmente mal. La fiebre alcanzó los 40 grados, una señal inequívoca de alarma. Sin dudarlo, decidieron acudir al hospital. Lo que parecía una infección controlable pronto reveló su verdadera gravedad.

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“Tenía 40 de fiebre, fui al hospital cuando me encontraba terriblemente mal. Me dijeron tenemos que hacer más exámenes porque tiene una infección urinaria”, recordaba en el podcat. Sin embargo, aquella infección inicial se complicó rápidamente. Los médicos, conscientes del riesgo, tomaron la decisión de ingresarla. La situación evolucionó con rapidez y, en cuestión de horas, fue trasladada a la UCI.

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Allí comenzaba una lucha silenciosa entre la vida y la muerte. “Me pasaron enseguida y me dijeron ingresada y de ahí me pasaron a la UCI, me dio una infección en todos los órganos, eso es lo que significa una septicemia. No solemos salir, los que somos víctimas de la septicemia no solemos salir, de ahí al ataúd”, confesaba con crudeza.

Durante aquellos días, el miedo fue una constante. La actriz ha reconocido que llegó a asumir que no saldría con vida del hospital. Incluso se despidió, de alguna manera, de sus seres queridos.

Septicemia: qué es, consecuencias y tratamiento

La septicemia, también conocida como sepsis en términos médicos, es una de las condiciones más graves a las que puede enfrentarse el organismo humano. Se caracteriza por la presencia de bacterias en la sangre y, sobre todo, por la respuesta descontrolada del cuerpo ante una infección.

Tal y como relataba la supervivientes: “Me dio una infección en todos los órganos, eso es lo que significa una septicemia. No solemos salir, los que somos víctimas de la septicemia no solemos salir, de ahí al ataúd”. Una descripción dura, pero muy cercana a la realidad de muchos pacientes.

Las consecuencias de una septicemia pueden ser devastadoras. Entre ellas se encuentran el fallo multiorgánico, el shock séptico (una caída peligrosa de la presión arterial), daños permanentes en órganos como riñones, hígado o pulmones, e incluso la muerte.

En su caso, la gravedad fue tal que su entorno llegó a prepararse para lo peor. “Mi hermana estuvo preparando mi entierro, mi hermana habló con la familia, me despedí de alguna manera, vino un cura y me dio la extremaunción y yo con respecto a mi muerte la tengo preparada, la tengo escrita y sé cómo la quiero cuando me llegue el momento de partir”, relató, evidenciando la dimensión emocional de aquel episodio.

El tratamiento de la septicemia requiere una intervención médica inmediata. Generalmente incluye antibióticos intravenosos de amplio espectro, líquidos para estabilizar la presión arterial, soporte respiratorio si es necesario y, en muchos casos, ingreso en UCI.

Una experiencia que la transformó

Desde ese día, la modelo tiene claro que la salud dejó de ser algo dado por hecho y pasó a convertirse en una prioridad consciente. Su estilo de vida saludable basado en una alimentación equilibrada, ejercicio regular y cuidado emocional no es casualidad, sino una consecuencia directa de lo vivido.

Uno de los grandes aprendizajes que deja el testimonio de Ivonne Reyes es la necesidad de escuchar al propio cuerpo. Muchas veces, los síntomas iniciales de una infección pueden parecer leves o pasajeros, pero ignorarlos puede tener consecuencias graves.