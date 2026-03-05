Volcada en su trabajo y su hijo: la vida actual de Ivonne Reyes antes de 'Supervivientes 2026'

La actriz, empresaria, modelo y presentadora de televisión venezolana es una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes'

Ivonne Reyes, concursantes de ‘Supervivientes 2026’: “Estoy dispuesta a darlo todo”

Como el buen vino, Ivonne Reyes (Venezuela, 1967), la actriz, empresaria, modelo y presentadora de televisión venezolana, mejora con los años. Ahora, su vida ha dado un giro de 180º y se encuentra feliz ante la nueva aventura televisiva que le espera al otro lado del océano: Ivonne Reyes es una de los 18 concursantes de 'Supervivientes 2026'. Un programa que conoce bien, ya que su hijo Alejandro ya estuvo en los Cayos Cochinos en la edición de 2020. La venezolana ha confesado estar muy ilusionada con este proyecto y promete dar que hablar: "Estoy dispuesta a darlo todo".

Aunque estuvo alejada de la polémica durante unos años, hace unos meses abrió su corazón en '¡De viernes!' para contar la complicada situación que estaba pasando: además de encontrarse "en la ruina económica" y confesar haber perdido más de 10 millones de euros, estuvo a punto de morir a causa de una septicemia. Eso, sumado a la guerra que todavía mantiene con Pepe Navarro, llevaron a Ivonne a un profundo pozo: "Mi hermana estuvo preparando mi entierro".

¿Quién es Ivonne Reyes?

Ivonne Dayanna Reyes Torres es historia viva de nuestra televisión. Llegó a España en los años 90 y, desde que Joaquín Prat la presentara como la azafata estrella de 'El precio justo', su carrera fue un no parar de éxitos, exclusivas y, por supuesto, mucha resiliencia.

La venezolana fue un icono de los 90, la vimos brillar en formatos míticos como 'El gran juego de la oca', 'Todo por la pasta' o 'La batalla de las estrellas', pero fue mucho más allá. Además de presentadora, Ivonne ha demostrado sus dotes interpretativas en series como 'La verdad de Laura' o 'Hostal Royal Manzanares', demostrando ser una artista todoterreno.

¿De dónde es Ivonne Reyes?

Nació en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, Venezuela, el 8 de octubre de 1967. Corría el año 1992 cuando Ivonne Reyes cogía un vuelo directo desde Miami a Madrid para estar unos meses. No obstante, la modelo y presentadora cayó rendida a los pies de la ciudad y tras un casting no dudo en quedarse en la capital de reino. “Vine solo por tres meses de vacaciones a España año 1992… Vivía en Miami. Me llamaron para hacer un casting, y Madrid me tenía muchas sorpresas… ¡muchos programas! (Sin padrinos, ni madrinas, ni enchufes). Mucha preparación… Madrid me envolvió… ¡y no me soltó!”, asegura en una publicación de Instagram.

¿En qué realities ha participado Ivonne Reyes?

Ivonne Reyes vuelve a la actualidad televisiva como concursante de la nueva edición de 'Supervivientes', pero la venezolana no es nueva en el mundo de los realities. Ya la vimos dándolo todo en 'Mira quién baila', 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' y, por supuesto, en 'GH VIP 5', donde nos regaló momentos inolvidables. La artista entró en la casa de Guadalix de la Sierra donde estuvo participando durante 60 días. Fue la octava expulsada de una edición mítica donde convivió con personajes como Aída Nízar o Alyson Eckmann. Allí la vimos en las distancias cortas, dejándose conocer como nunca antes lo había hecho.

¿En qué ha trabajado Ivonne Reyes antes de 'Supervivientes'?

Ivonne es una mujer hecha a sí misma que a la que, en sus propias palabras le encanta “aportar tu propio granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor”. En su perfil de Linkedin asegura que es “presentadora de eventos, modelo publicitaria, empresaria. Coach social, coach comunicacional. Presentadora de eventos corporativos.”

Además de haber trabajado en numerosos formatos de televisión y series, es toda una influencer pues cuenta con más de 170.000 seguidores en redes sociales y algunas de las marcas más conocidas cuenta con ella para promocionar sus productos. También ha estado volcada en su faceta como coach motivacional, en la que lleva trabajando varios años y por la que ha dado conferencias bajo el nombre de “Tu puesta en escena en la vida”, en las que ayuda a las personas a desenvolverse mejor frente al público, incluso delante de las cámaras.

¿Quién es el hijo de Ivonne Reyes?

Para Ivonne Reyes su hijo es su prioridad absoluta, por eso no duda en dejar claro el amor que le tiene en redes sociales. En uno de los cumpleaños de Alejandro ella le felicitaba con un precioso vídeo. “Agradecida a Dios, a la vida, por tener la dicha de tener un ser humano tan bello de alma, gracias mi vida, por tanto, amor… Orgullosa de ti, de ver cómo te has convertido en un caballero con principios, ¡¡repleto de luz… te amo!! Felicidades my sweet love…”, añadía como comentario al vídeo.

Alejandro, que también participó en 'Supervivientes' en 2020, ha sido siempre el pilar fundamental en la vida de la artista. En numerosas ocasiones, Ivonne ha manifestado que ha tratado de darle todo lo que estaba a su alcance para que pudiera estudiar lo que quisiera y tener su vida deseada, algo que él le ha devuelto sin dudarlo, apoyándola en esta última época en la que su situación económica estaba pasando por su mejor momento y, sobre todo, animándola a darlo todo en 'Supervivientes 2026'.

¿Qué pasó entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro?

No podemos hablar de Ivonne sin mencionar su eterna batalla legal con Pepe Navarro. Aunque la justicia le adjudicó la paternidad de su hijo Alejandro al periodista en 2012, el conflicto sigue vivo a día de hoy. Así, mientras Ivonne se prepara para sobrevivir en Honduras, Pepe Navarro sigue firme en sus negativas en los platós de televisión. Eso sí, Ivonne ha dejado claro que ahora mismo su cabeza está en la isla y le es "indiferente" todo lo que refiera a la vida o declaraciones de Pepe.

El cambio físico de Ivonne Reyes antes de 'Supervivientes'

A sus 58 años, Ivonne Reyes luce un aspecto envidiable, pero su secreto no solo está en hacer deporte y cuidar la comida. A la madre de Alejandro Reyes no le da vergüenza reconocer que se ha sometido a diversas operaciones estéticas y que lleva implantado en la cadera el 'chip de la juventud'. Estos chips tienen como objetivo equilibrar los estrógenos y también la testosterona para estimular la energía corporal, dar más vitalidad, ayudar a controlar el peso, mejorar el sueño y eliminar los síntomas de la menopausia, entre los grandes beneficios que ofrece.

En su propio perfil de Instagram asegura que "puede ayudar a devolver gran parte de ese vigor juvenil a tu cuerpo y espíritu, disfrutas de más energía, más fuerza, más resistencia sexual y más disfrute de tu vida”.

Ivonne Reyes vuelve a la televisión participando en el reality más extremo y dejando claro que va a dejar huella en su paso por 'Supervivientes'. ¿Le servirá este 'chip de la juventud' para su aventura en Honduras?