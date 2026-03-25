El inesperado mensaje de Pepe Navarro a Ivonne Reyes tras ser preguntado por su participación en 'Supervivientes 2026'
El televisivo le lanza un claro mensaje a la concursante, con la que tiene un conflicto abierto desde hace años
Pepe Navarro ha hecho su primer comentario en público por la participación de Ivonne Reyes en 'Supervivientes 2026'. El mítico presentador de televisión le ha lanazado un claro mensaje a la concursante, con la que ha tenido una batalla legal por la paternidad de Alejandro Reyes.
Las palabras de Pepe Navarro sobre la participación de Ivonne Reyes en 'Supervivientes 2026'
Pese a que Navarro aclara que hoy en día "no ve la televisión", ha querido dedicarle unas palabras a Ivonne Reyes. Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, Pepe Navarro decide darle un buen consejo a la participante del reality más salvaje de la televisión. "Que tenga suerte y que gane mucho dinero, y que llegue viva", anuncia como hemos visto en 'El tiempo justo'.
El periodista le pregunta si se plantea en algún momento lanzar algún voto para apoyar a algún concursante. Su respuesta es clara. "Insisto, no veo la televisión. A esas horas estoy con mi hijo pequeño, entrenando, hacendo alguna cosa y generalmente cuando me siento me dedico a ver cosas informativas o alguna película, una serie o algún documental", agrega Pepe Navarro.