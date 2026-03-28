Fiesta 28 MAR 2026 - 20:24h.

La razón por la cual Shaila Dúrcal, Antonio y Carmen Morales (hijos de Rocío Dúrcal) están distanciados

Todos los detalles del distanciamiento de los hermanos Shaila Dúrcal, Antonio y Carmen Morales

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Se cumplen veinte años del fallecimiento de Rocío Dúrcal: "Para mí, lo más importante son mis hijos", llegó a confesar la artista en alguna que otra entrevista. Pero estos hijos no estarían en su mejor momento, tal y como ha podido saber Mónika Vergara. La periodista y colaboradora desvela en 'Fiesta' la razón por la cual Shaila Dúrcal, Carmen Morales y Antonio Morales están distanciados y enfrentados.

Esta historia viene coleando desde hace bastante tiempo (desde que fallecieron los padres), pero ahora se estaría escribiendo un nuevo capítulo en esta polémica familiar. ¿En qué consiste este nuevo desencuentro? Según desvela Mónika Vergara, Shaila, Carmen y Antonio "han recibido un dinero importante y eso ha provocado que Carmen y Antonio se hayan distanciado y Carmen y Shaila son las que, en este momento, se han unido".

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La periodista recuerda que, cuando fallecieron Rocío Dúrcal y Antonio Morales, la que se quedó descolgada de esa unión de hermanos fue Shaila y eso es algo "que se ha mantenido a lo largo del tiempo". Pero ahora, al recibir este dinero que no esperaban, "ha provocado que Antonio haga un movimiento a su favor que ha molestado profundamente a Carmen y a Shaila y, por este motivo, ahora Carmen y Shaila están mucho más unidas".

Carmen Morales niega los desencuentros de hermanos y Mónika Vergara responde

Tanto es así que, con motivo del veinte aniversario de la muerte de su madre, han concedido una entrevista conjunta mientras que Antonio ha hecho su propia entrevista, independente, a través de sus redes sociales. Cuando le preguntan a Carme Morales sobre esto, dice que "está todo bien", negando toda discrepancia: "No es cierto. Shaila y yo nos dedicamos a esto de manera pública y él no, entonces parece que él está al margen y que nosotras estemos siempre juntas, pero en realidad estamos los tres", son sus palabras cuando es preguntada por un reportero del programa en un evento solidario al que acude como invitada.

Tras escuchar sus declaraciones, este desmentido rotundo por su parte, Mónika Vergara responde desde el plató de 'Fiesta': "Es la tónica que llevan haciendo toda la vida. Yo sabía que lo iba a hacer, evidentemente, porque ellos protegen mucho de cara al público cuál es la verdadera relación. Una familia es lo que queda después de una herencia. Ellos saben lo que hay sobre la mesa y tanto es así que, cuando fallece Rocío Dúrcal, hablan de un gran homenaje a su madre donde tanto Carmen como Shaila iban a estar de cara al público, una cantando y otra como actriz y que su hermano iba a ser el productor de ese gran evento... qué curioso que han pasado tantos años y hacen el homenaje pero cada uno por un lado, ni siquiera las hermanas juntas".