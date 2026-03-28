Fiesta 28 MAR 2026 - 19:17h.

Compartir







Raquel Bollo se pronuncia en ‘Fiesta’ después de las impactaste declaraciones que hizo anoche su hijo Manuel Cortés en '¡De viernes!' sobre su "relación intermitente" con Gloria Camila de más de 7 años. ¿Conocía la amistad especial de Manuel y Gloria? ¿Qué opina de la entrevista de su hijo? La famosa responde y saca la cara por su hijo.

En su entrevista con Bea Archidona y Santi Acosta, Manuel Cortés contaba, sin filtros, toda la verdad sobre su relación especial con Gloria Camila. Por primera vez, el cantante confirmaba su "amistad con derecho a roce" con la hija de Rocío Jurado, asegurando que esta le fue infiel a casi todas sus parejas con él. Algo que decidía desvelar, después de sentirse muy decepcionado con Gloria por haberlo dejado mal en los platós de televisión.

Desde Sevilla, Raquel Bollo ha conectado en directo con el programa de Emma García para comentar la entrevista de su hijo. En primer lugar, la colaboradora de televisión, ha dejado clara su posición, asegurando que se "mantiene al margen de las relaciones sentimentales de su hijo". Dicho esto, Raquel ha declarado:

PUEDE INTERESARTE Los mensajes que confirman que Amador Mohedano traicionó a Rosa Benito cuando trataba de reconquistarla

"Lo vi seguro y tranquilo, dentro de que era una entrevista que en otro momento no hubiese dado nunca", ha dicho la colaboradora, quien además ha explicado que, si esta vez su hijo ha decidido contarlo todo, ha sido porque "le pusieron una etiqueta (de interesado y despechado) y se sentía que no era entendido".

Raquel, sobre la entrevista de su hijo Manuel: "No fue a dañar"

En el programa de esta tarde, Raquel Bollo ha asegurado que, pese a lo que muchos puedan opinar, "vio a su hijo sin ánimo de ir a dañar, sino a contar su verdad de lo que había vivido y que se entendiese su malestar y decepción con Gloria Camila". Asimismo, Raquel ha sacado la cara por su hijo ante los que lo acusan de ser un interesado:

"Cuando se critica o se habla de mi hijo injustamente, me duele, porque lo he parido yo. Mi hijo empezó a cantar a los 16 años, a los 19 se independizó y lo que él tiene ganado es de su música. Mi hijo en la tele ha hecho cosas esporádicas y si lo invitan, ¿por qué no va a ir? ¿Es menos artista por ello?".

Raquel Bollo, cansada de las críticas por apoyar a sus hijos: "Ya está bien"

Muy cansada por los comentarios que recibe en las redes, en los que la critican por apoyar a sus hijos, Alma y Manuel Cortés, la colaboradora ha sentenciado: "No os podéis imaginar lo que llevo aguantado de comentarios. Lo único que he hecho es defenderme y no me he metido con nadie".

"Quiero vivir tranquila porque bastante he tenido con defender lo mío. Estoy muy orgullosa de ser Raquel, de mi apellido y de la familia que tengo. Mis hijos son santos, han nacido de un padre artista y una madre que luego se ha hecho un nombre", ha sentenciado.