Fiesta 28 MAR 2026 - 16:32h.

Gloria Camila da un paso a un lado y toma una importante decisión tras la entrevista de Manuel Cortés en '¡De viernes!'

Todos los programas de 'Fiesta', disponibles en Mediaset Infinity

Compartir







Manuel Cortés ha concedido una dura entrevista en '¡De viernes!' en la que ha revelado detalles muy íntimos sobre la relación que dice haber mantenido con Gloria Camila Ortega durante siete años de manera intermitente. El hijo de Raquel Bollo destapó las infidelidades que la hija de José Ortega Cano habría cometido con varias de sus exparejas (Álvaro García, Kiko Jiménez...), pero ¿cómo se habrá tomado Gloria Camila estas duras palabras por parte del que era su amigo especial?

Gloria Camila toma una firma decisión tras la entrevista de Manuel Cortés

En cuanto Gloria Camila descubrió en 'El tiempo justo' que Manuel Cortés iba a conceder una entrevista al programa '¡De viernes!' para hablar de ella, se mostró muy crítica con él. Pero lo que Gloria vio en ese avance no fue nada comparado con las duras declaraciones que concedió el hijo de Raquel Bollo en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Almudena del Pozo se pone en contacto con el entorno de Gloria Camila para descubrir qué piensa al respecto.

Según ha podido saber la periodista y colaboradora de 'Fiesta', Gloria Camila no ha visto al entrevista de Manuel Cortés. Quiere obviar este tema y por ello no quiere hablar de la entrevista: "No quiere hablar demasiado para que no se le siga dando bola". Además, según ha podido saber Almudena del Pozo, Gloria Camila "está muy contenta y muy feliz apostando por su relación con Álvaro" lo que viene a decir que, al parecer, la relación de Gloria y Álvaro no se ha visto afectada por las palabras de Manuel.