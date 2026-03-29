Jesús Castro ha revelado el nombre y el sexo de sus recién nacidos en su publicación de Instagram

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Jesús Castro ha dado la bienvenida a sus dos primeros hijos y ha querido dar la noticia a través de las redes sociales. Con el atuendo sanitario, el actor ha posado en una fotografía desde el hospital mientras sostenía en brazos a una de sus criaturas. El actor se ha convertido en padre de gemelos junto a la modelo mexicana Camila Canto. Castro no ha podido evitar la emoción de esta nueva etapa que comienza.

"No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés. Camila Canto, mi compañera de vida y quien me enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza me inspira. Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días", ha resaltado en su publicación.

"Den la bienvenida a Martina y a Mateo", describe Jesús Castro

Jesús Castro ha revelado el nombre y el sexo de sus recién nacidos: "Den la bienvenida a Martina y a Mateo. Esta de la foto es Martina, atrás con el doctor estaba Mateo". Los bebés llegaron al mundo antes de lo que se esperaba, ya que han nacido a las 33 semanas y tres días. Pero evolucionan favorablemente.

Camila Canto también ha subido un mensaje para compartir la felicidad que está sintiendo con el nacimiento de sus dos hijos: "Tan pequeños, tan frágiles, y aun así, con una fuerza que me desarma. Desde el instante en que supe que ya estaban aquí, entendí algo que nunca había sentido: el amor ya no vive en mí… ahora camina fuera de mi cuerpo, en ustedes dos".

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Así, ha querido dedicarle unas palabras a su pareja: "Y a ti vida, verte convertirte en papá ha sido una de las cosas más poderosas que he presenciado en mi vida. En medio del miedo, de lo inesperado, de la incertidumbre… fuiste calma. Fuiste fuerza. Fuiste hogar".