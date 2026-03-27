El piloto de Fórmula 1 se ha dejado ver por primera vez en Japón tras convertirse en padre junto a la periodista Melissa Jiménez

Fernando Alonso y Melissa Jiménez se convierten en padres de su primer hijo en común, el cuarto de la periodista

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Fernando Alonso vive uno de los momentos más importantes de su vida. El piloto asturiano se ha convertido en padre por primera vez a los 44 años junto a la periodista Melissa Jiménez, una noticia que ha coincidido con el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.

Fue el pasado miércoles, 25 de marzo, cuando saltaron todas las alarmas y se conoció la buena nueva. Aston Martin indicó que, debido a ello, no podría asistir al día de atención a los medios de la popular carrera este pasado jueves. Sin embargo, la escudería de Silverstone aseguró que volvería a la pista este 27 de marzo.

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Y así, cumpliendo su palabra, Alonso ha reaparecido este viernes en el país asiático, dejándose ver por primera vez tras su estrenada paternidad y pronunciando sus primeras palabras al respecto.

La reaparición de Fernando Alonso tras ser padre

Fiel a su carácter discreto, el bicampeón del mundo se ha sincerado con DAZN tras los entrenamientos libres en Suzuka, explicando cómo se encuentra y cómo ha vivido estos primeros días tras el nacimiento de su hijo.

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"Bien, con un poco de jet lag… he aterrizado esta mañana. He hecho las pruebas ahora y, en unas horitas, a dormir, que me he saltado la noche europea, digamos", ha manifestado.

Visiblemente emocionado, ha indicado: "Nunca te imaginas nada, viene lo que viene. Tienes estrés y preocupación para que todo salga bien, pero afortunadamente todo ha salido bien. Tanto la mamá como el bebé están bien".

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Asimismo, ha sentenciado: "Es un momento superfeliz, muy especial, y nada, ahora ya al trabajo". Más allá de estas breves palabras, ni él ni la comunicadora han querido compartir más detalles sobre el parto, el nombre o el sexo del bebé.

La discreta relación de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Pese a su sonada discreción, convertirse en padre era uno de los grandes deseos personales de Fernando Alonso desde hacía años. Personas de su entorno siempre han señalado que formar una familia era uno de sus objetivos fuera de los circuitos, algo que finalmente ha logrado en esta etapa más madura de su vida.

Tal ha sido su hermetismo sobre su vida privada que apenas se saben detalles sobre su relación con la periodista, que comenzó en 2023. Ambos se conocieron gracias al mundo del motor, ya que Melissa ha sido un rostro habitual en los paddocks de Fórmula 1 y MotoGP, y coincidió con el piloto durante su trabajo como reportera, donde tuvo la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones.

Durante estos años, han permanecido alejados del foco mediático y tan solo rompieron esa discreción el pasado mes de diciembre, cuando compartieron por primera y última vez una imagen de ellos dos juntos. Incluso el embarazo, que se conoció también a finales de 2025, lo han gestionado con gran privacidad, hasta que fue imposible ocultarlo debido al calendario deportivo.