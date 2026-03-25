El piloto de Fórmula 1 no podrá asistir al día de atención a los medios del Gran Premio de Japón tras el nacimiento de su hijo

Fernando Alonso y Melissa Jiménez están esperando su primer hijo en común

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Fernando Alonso y Melissa Jiménez están de enhorabuena. El piloto de la Fórmula 1 y la periodista se han convertido en padres de su primer hijo en común, el cuarto para ella, ya que tiene otros tres hijos con su exmarido, el futbolista Marc Bartra.

Aston Martin ha anunciado este miércoles, 25 de marzo, que el bicampeón del mundo "llegaría un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales". 'BBC Sport' ha confirmado poco después que el motivo de su ausencia se debe a que ya han tenido su primer bebé.

Por ello, Alonso no podrá asistir al día de atención a los medios del Gran Premio de Japón este próximo jueves, sin embargo, la escudería de Silverstone ha asegurado que "todo va bien y estará en la pista a tiempo para el viernes".

A sus 44 años, el piloto siempre ha mantenido su vida privada en un discreto segundo plano, por lo que se desconocen más detalles de la llegada de su primogénito, aunque nunca escondió que ser padre era uno de sus sueños.

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"Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas. No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados… Ojalá", confesó hace dos años en un vídeo para Aston Martin.

La historia de amor de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

El piloto asturiano ha sido siempre muy celoso de su intimidad, por lo que cada vez que su corazón vuelve a estar ocupado, la expectación es máxima. Eso fue lo que ocurrió cuando comenzó su relación con la periodista Melissa Jiménez.

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Ambos se conocieron de forma natural, en en un entorno que ambos dominaban a la perfección: el mundo del motor. Melissa, periodista especializada en deportes y habitual en los paddocks de Fórmula 1 y MotoGP, coincidió con el piloto durante su trabajo como reportera, donde tuvo la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones.

Fue en 2023 cuando comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una posible relación. Aunque ninguno de los dos lo confirmó públicamente en un primer momento, las apariciones juntos y algunos gestos en redes sociales terminaron confirmando lo que ya era un secreto a voces. Desde entonces, si algo ha caracterizado su relación ha sido la discreción.

Antes de su romance, Alonso ya había protagonizado otras relaciones, como su exmatrimonio con la cantante Raquel del Rosario, que acabó en 2011, o su posterior relación con la periodista Lara Álvarez.

Melissa Jiménez, por su parte, también había vivido una relación muy mediática con el futbolista Marc Bartra, con quien tuvo tres hijos, Gala, Abril y Max. Se separaron a principios de 2022, tras ocho años de relación, cinco de matrimonio y tres hijos en común.