Patricia Fernández 30 MAR 2026 - 17:37h.

La hija de Ortega Cano habla de su relación con Álvaro García y cómo está llevando todo lo que está ocurriendo con Manuel Cortés

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Después de la entrevista que Manuel Cortés concedió en 'De Viernes' donde contaba su versión sobre la relación que habría mantenido con Gloria Camila, la hija de Ortega Cano se ha sentado en 'El tiempo justo', donde ha reaccionado a sus palabras y no ha dudado en responder, como ha hablado de cómo ha afectado esto a su relación con Alvaro García, su actual pareja.

Gloria Camila explicaba en plató que "está centrada en su presente y el pasado le da igual". Un presente en el que mantiene una relación con Álvaro García, de la que asegura que está más segura que nunca: "Sé con quién estoy y esto me reconfirma que estoy con quien quiero estar". Como también contaba si esto le ha generado algún tipo de problema con el cantante: "Ha conseguido unirme más a él y volvernos más un equipo todavía, si su intención era esa no lo ha conseguido".

Gloria Camila, sobre Álvaro García: "Es artista, sabe hacia dónde quiere ir y no quiere polémicas"

Además, Gloria reflexionaba sobre Álvaro García con todo lo que está pasando, asegurando que vio con él la entrevista de Manuel Cortés: "Es del que todo el mundo desconfiaba y es el único que a día de hoy no se ha tenido que colgar de Gloria para ser alguien". Del que asegura que está centrado en su carrera: "No se mete en nada, quiere estar apartado de todas las polémicas, está haciendo música, es artista, sabe hacia donde quiere ir y donde no quiere entrar".

"Hemos reconstruido cosas nuevas desde unos cimientos. Estoy feliz, estamos bien y esto nos ha reforzado más como pareja", dejaba claro Gloria, que no se cortaba nada en decir lo que piensa sobre lo que ha escuchado de Manuel sobre ella y su relación con el cantante.