Antía Troncoso 28 MAR 2026 - 00:05h.

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Manuel Cortés lo cuenta cuenta todo en '¡De viernes!' El hijo de Raquel Bollo se ha sentado el el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta para destapar toda la verdad sobre su relación especial con Gloria Camila. Por primera vez, Manuel ha confirmado su affaire con la hija de Rocío Jurado y ha desvelado cuántos años han estado manteniendo "relaciones íntimas". ¡No te lo pierdas!

Cuando se rumoreaba que Manuel Cortés y Gloria Camila podrían estar teniendo una amistad especial, después de que durante meses se los hubiese relacionado, la hija de Rocío Jurado sorprendía al mostrar en sus redes que había viajado a Venecia con su expareja, Álvaro García. Algo que no sentó nada bien a Manuel, quien compartió un irónico 'storie', que fue el detonante de una gran polémica entre los hijos de Rocío Jurado y Raquel Bollo.

Ahora, en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, Manuel Cortés, que ha manifestado previamente su decepción con Gloria Camila, se ha sentado en el plató para desvelarlo todo. Y es que el hijo de Raquel Bollo ha sorprendido al revelar cuántos años ha mantenido una relación intermitente con Gloria: "Mínimo 7 u 8 años. La conozco a ella roneando, prácticamente".

Manuel Cortés sobre Gloria: "Ha sido infiel a casi todas sus parejas conmigo"

También, Manuel Cortés ha hablado claro sobre su cómo era esta relación especial con Gloria Camila, justo cuando ella ha hecho oficial su noviazgo con Álvaro García, con el que se ha dado una segunda oportunidad. El hijo de Raquel Bollo se ha mostrado de lo más tajante, haciendo impactantes confesiones, entre ellas, las múltiples infidelidades de Gloria a sus parejas con él.

"Yo era la persona que no tenía que dar explicaciones a nadie. Ni le pedía explicaciones a ella ni yo se las tenía que dar. Yo no tenía pareja, soy un chico soltero y hago lo que me apetece", ha explicado Manuel, que también ha contado: "Cuando Gloria quería verme y queríamos estar juntos, nos hemos visto, es cosa de dos".

Manuel confirma la infidelidad de Gloria a Kiko Jiménez con él

Además de confirmar que Gloria Camila tuvo relaciones íntimas con él mientras estaba con Álvaro García, Manuel González también ha reconocido la infidelidad de esta a Kiko Jiménez y, al responder a la pregunta de si la hija de Rocío Jurado le había sido infiel a todas su parejas con él, ha respondido:

"Por cronología del tiempo, yo creo que a la mayoría", ha asegurado. Asimismo, también ha dejado claro que nunca ninguno de los dos ha querido dar un paso más allá en su relación: "Siempre hemos sabido lo que hacíamos y dejábamos de hacer. Yo no le reclamaba nada y ella no me reclamaba nada a mí".