Rocío Molina 30 MAR 2026 - 09:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una situación que le ha hecho sincerarse sobre su depresión postparto

Isa Pantoja acude a consulta para valorar una nueva operación de pecho: "Lo veo demasiado grande y está encapsulado"

Compartir







Isa Pantoja se ha mostrado vulnerable ante sus seguidores de Instagram. A través de una reflexión que ha compartido en un vuelo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que, a pesar del tiempo transcurrido desde que hablase de su depresión postparto en su entrevista para la revista 'Lecturas', sigue acusando secuelas emocionales en su día a día.

PUEDE INTERESARTE La alegría de Isa Pantoja y Asraf Beno por los grandes avances de su hijo Cairo

Después de hacer partícipes a sus seguidores de todo su embarazo, la hija de Isabel Pantoja también lo hizo de la "montaña rusa de emociones" que experimentó tras dar a luz a Cairo, su segundo hijo y el primero en común con Asraf Beno. Una depresión postparto. Lo que nunca pensó que le pasaría a la influencer de 30 años, le sucedió y, a día de hoy, todavía es algo que le afecta.

Al igual que hizo con la portada de la revista 'Lecturas', la hermana de Kiko Rivera ha querido ahora visibilizar a través de sus redes una realidad que afecta a muchas mujeres tras la maternidad y que ella ha admitido que sigue procesando.

El detonante que le ha llevado a Isa Pantoja a sacar a la luz que sigue sensible con su depresión postparto ha sido el llanto de unos niños durante su trayecto en un avión. Lejos de mostrarse "molesta por el ruido", tal como ella ha explicado, la reacción de la influencer a este estímulo es sufrimiento por lo pequeños y mucha empatía hacia las madres en esa situación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Lo paso realmente mal por ellos. Pobres...", ha escrito la hija de Isabel Pantoja, dejando claro que su sensibilidad está a flor de piel y que la primera reacción que le nace es amor, ternura y empatía hacia esa realidad tan común para muchos padres con niños pequeños.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Isa Pantoja no puede evitar sentirse identificada con el estrés e impotencia de esos padres que viven este tipo de situaciones con niños pequeños en espacios públicos. De ahí que la exconcursante de 'Supervivientes' haya querido mandar un mensaje de apoyo hacia otras madres:

"Ánimo a las mamás que hacen viajes con niños peques y se ven desbordadas", ha puesto en esta publicación. Con su gesto y palabras ha dejado constancia de que ella sigue lidiando con momentos de bajón y con una hipersensibilidad propios de la depresión postparto. La creadora de contenido mantiene que hay que hablar y naturalizar más este tema que queda a veces invisibilizado y es una realidad común para muchas mujeres.