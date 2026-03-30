Lidia González 30 MAR 2026 - 12:03h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrenta a Lester Duque tras conocer lo que piensa de ella en la intimidad

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Patri Pérez y Lester Duque se sientan frente a las cámaras de mtmad, sin tapujos, para contar todos los detalles de su vida sexual tras convertirse en padres y algunas confesiones han hecho saltar la tensión entre la pareja. Después de hablar del complicado momento que atraviesa su relación, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela lo que opina realmente de la influencer en la intimidad y ella reacciona. El canario se ha mostrado muy sincero respecto a cómo se siente y la respuesta de la catalana no se ha hecho esperar. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Aunque, en un principio, el creador de contenido se encontraba reacio a hablar con claridad sobre lo que piensa de su pareja en la cama, finalmente ha terminado dando una opinión que ha molestado a influencer. A pesar de que Lester ha intentado calmar las aguas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ es muy tajante en su respuesta: “No me gusta lo que me has dicho, yo no lo considero”. La catalana, que ha abierto las puertas de su nueva casa, carga contra su pareja: “Me estás dejando traumada”.

Patri Pérez y Lester Duque confiesan si han estado con otras personas durante su separación

Patri Pérez y Lester Duque han tomado la decisión de hablar cara a cara sobre un tema algo controvertido sobre el momento en el que estaban separados. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan si han estado con otras personas durante su separación. Aunque han comenzado hablando del tema con total naturalidad, acaban sumiéndose en una incómoda conversación que provoca las reacciones más inesperadas de los influencers. A pesar de que pensaban que, en un principio, habían resuelto esta situación, plantear la pregunta frente a las cámaras ha hecho que se reabran algunas heridas del pasado que no están del todo cerradas: “Se las he pillado todas”.