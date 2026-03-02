Patri Pérez revela lo máximo que ha cobrado por una publicidad

Lidia González 02 MAR 2026 - 17:08h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica en qué consiste su trabajo como influencer y confiesa la campaña más cara que ha cobrado

Patri Pérez anuncia que ha vendido su casa en común con Lester Duque

Patri Pérez ha hablado, sin tapujos, sobre un tema que suscita mucho interés entre sus seguidores. Dispuesta a contar toda la verdad y después de sincerarse sobre su situación económica y el dinero que gana al mes, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ revela lo máximo que ha cobrado por una campaña de publicidad. Conocedora de lo “privilegiada” que es su situación, la influencer cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre la realidad de su trabajo. Mientras calculaba todos los gastos a los que se tiene que enfrentar todos los meses, la influencer también ha puesto sobre la mesa la cifra más alta que ha llegado a cobrar por un trabajo en redes. Además, la influencer explica el proceso completo de cómo se llega al acuerdo con las marcas sobre el precio que le van a pagar.

Sin embargo, después de actualizar su relación con Lester tras su reconciliación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido ser muy clara sobre algunos aspectos de su trabajo en redes. Patri explica que ha rechazado campañas publicitarias en las que le ofrecían mucho más dinero y desvela el motivo por el que las ha rechazado: “Es pan para hoy y hambre para mañana”.

Capítulo completo: Patri Pérez desvela lo que gana en un mes

Patri Pérez no solo ha confesado lo máximo que ha llegado a cobrar por una campaña publicitaria en sus redes sociales, sino que ha ido un paso más allá. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela lo que gana en un mes y explica cómo es su situación económica ahora que ha decidido comprar una nueva casa. La creadora de contenido revela si su trabajo como influncer es su única fuente de ingresos y se sincera sobre el punto en el que se encuentra su economía. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!