Lidia González 16 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica los motivos de su difícil situación con Lester Duque y habla del límite al que no quiere llegar

La madre de Patri Pérez opina sobre su reconciliación con Lester Duque

Compartir







Patri Pérez ha decidido abrirse en canal para sincerarse sobre todo lo que está viviendo y compartirlo con sus seguidores. Después de acudir a un estudio de tatuajes, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del complicado momento que atraviesa su relación con Lester Duque. La influencer ha sido muy honesta con sus sentimientos y no duda en decir cómo se siente al respecto. ¡Dale al play para ver lo que le ocurre, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Tras convertirse en madre por segunda vez y mostrar la dura realidad de su nueva vida como padres de dos hijos, la creadora de contenido se sincera sobre el estado actual de su relación tras su reconciliación: “Si nos caemos, va a ser muy difícil salir”. La influencer ha echado la vista atrás respecto a todo lo que ha vivido ya con el padre de sus hijos y tiene muy claro el límite al que no quiere llegar: “No puedo caer en la situación que viví con él”.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez defiende a Lester Duque y confiesa lo mucho que ha cambiado

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado cómo está su situación con el amor y admite estar en “un momento muy complicado”. La creadora de contenido explica los motivos por los que se encuentran en este punto y asegura: “Me callo por no desatar la guerra”.

Patri Pérez toma una importante decisión sobre el futuro de su relación con Lester Duque

Patri Pérez está completamente convencida de que su situación con Lester Duque tiene que cambiar y ha explicado cuál cree que es su principal problema. Por este motivo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ toma una importante decisión sobre el futuro de su relación con el influencer. La creadora de contenido habla sin tapujos y asegura: “Nos está faltando”.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez recuerda los peores momentos de su relación con Lester Duque

Patri Pérez ha querido dedicar un capítulo completo a sincerarse sobre la situación sentimental que está viviendo y hablar de los miedos que tiene. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el delicado momento que vive con Lester Duque y el punto al que no quiere llegar. La creadora de contenido, además, muestra la conversación que ha tenido con una tarotista, quien le ha dado una importante noticia sobre su relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinty!