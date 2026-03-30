Lidia González 30 MAR 2026 - 17:32h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la dependencia de Álvaro Rubio que desarrolló en el embarazo y actualiza su situación

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Mayeli Díaz está dispuesta a contar cómo se encuentra tras el primer mes de su hija Alma, pero también ha desvelado algunos aspectos desconocidos del momento en el que estaba embarazada. Después de presentarle a su hija Alma a su madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el fuerte apego que tenía con Álvaro Rubio durante su embarazo. La influencer ha contado todos los detalles sobre la situación que vivió y explica cómo se encuentra en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no ha tenido ningún problema para sincerarse sobre este complicado momento que atravesó: “Tenía ansiedad de estar con Álvaro, cuando se iba le echaba de menos”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha confesado sobre sus problemas íntimos con su pareja tras el nacimiento de su pequeña, explica lo que le pasa en la actualidad y se sincera sobre la dependencia que tiene con su hija: “Ahora me pasa con Alma”.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio enseñan su casa tras la reforma

Después de mucho trabajo y tiempo de espera, Mayeli Díaz y Álvaro Rubio ha terminado todos los detalles del hogar en el que van a formar su familia con su pequeña Alma. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han querido compartir este gran momento con todos sus seguidores y han abierto las puertas de su casa tras la reforma. La creadora de contenido no se deja ni una estancia y lo muestra todo: una decoración hecha por la propia Mayeli, un patio y vestidor.