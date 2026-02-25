Lidia González 25 FEB 2026 - 16:33h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre la realidad que vive tras dar a luz y su cambio físico

Exclusiva | El doloroso parto de Mayeli Díaz: da a luz a su hija Alma acompañada de Álvaro Rubio

Mayeli Díaz ha querido mostrar la maternidad sin tapujos y sincerarse sobre el momento que está viviendo tras dar a luz a su hija Alma. Después de presentar a su pequeña y desvelar a quién se parece, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el estado de su tripa posparto. La creadora de contenido se pone frente a la cámara y se sincera sobre su mayor complejo físico, un tema con el que le está costando mucho lidiar. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Hace tan solo dos semanas que la influencer tuvo a su hija en común con Álvaro Rubio tras un largo parto lleno de complicaciones. Ahora que se han asentado en su casa, con una habitación con todos los detalles para su pequeña, la creadora de contenido se muestra muy honesta para hablar de la situación que vive. “Es difícil ver cómo te cambia tanto el cuerpo”, comienza explicando.

Después de mostrar cómo se encuentra su abdomen, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su recuperación física y resuelve todas las dudas sobre su posparto: “Es mi momento más vulnerable, no me gusta mi cuerpo ahora mismo”. Además, la creadora de contenido explica qué es lo que menos le gusta de su físico en la actualidad.

Desde su salto a la fama, Mayeli Díaz ha recalcado lo mucho que le gusta sentirse bien con su físico y, a pesar de estar viviendo un gran momento en su vida gracias a la llegada de su hija Alma, la influencer confiesa lo duro que está siendo ver su transformación física. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la realidad que vive tras ser madre y se confiesa como nunca: “Esta mañana me he puesto a llorar”. ¡Dale al play y descúbrelo!