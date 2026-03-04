Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 20:00h.

La extentadora de 'La isla de las tentaciones 9' cuenta todo lo que ha pasado tras enterarse de que Albert Barranco le habría sido desleal

Olatz rompe con Albert Barranco en directo al descubrir las pruebas de la infidelidad: "Voy a coger mis maletas y me voy"

Olatz se quedaba muy tocada en el pasado programa de ‘Tentaciones Privé’ después de descubrir las pruebas de una posible infidelidad de Albert Barranco y el testimonio de Carlota, la chica con la que le habría sido desleal y unas conversaciones con Claudia Bavel. Y ahora ha querido explicarnos en qué situación se encuentran después de todo lo ocurrido y que ella rompiera su relación en directo.

Marta Peñate hablaba con Olatz, la que el contaba que ya está en su casa, pero que pasó unos días en la de Barranco desde que se enterase de todo: "Tenía un bolo en Barcelona el sábado y no quería perder mi tiempo ni mi dinero y él se fue a casa de unos amigos. Era eso o que me cogiera un hotel y decidimos que me quedase en su casa".

Olatz: "Barranco me ha reconocido las conversaciones con Claudia Bavel"

Olatz aseguraba que han tenido muchas conversaciones: "Solo le hablo desde la rabia y la decepción, ahora mismo no se puede hablar conmigo porque todo el rato se lo reprocho, lo que él me dice es que se arrepiente y que soy la mujer de su vida". La que contaba que Barranco sigue negando lo que relataba Carlota, pero que sí ha tenido una conversación con Claudia Bavel, lo que esto ha provocado su desconfianza: "Ahora estamos mal, yo necesito tiempo y distancia y yo no quiero estar con él ahora mismo". Y Marta Peñate no dudaba en darle un consejo sobre lo que está viviendo con Albert Barranco tras confesarle algo.

"Me ha dicho que me va a demostrar y que me quiere, pero yo ahora mismo no puedo estar con él", explicaba, aunque no cierra la puerta a lo que pueda pasar: "En un futuro no sé si podré perdonarle, le he dicho que lo mejor ahora mismo es no hablar, pero él me ha dicho que lo va a hacer y si quiero que le responda y si no, no. Mi confianza en él ahora es nula, si me fiaba poco imagínate ahora. Si estás enamorado no le hace eso a la otra persona, sé que estoy enamorada y que no sería capaz de hacerle algo así".

Además, Olatz contaba que su familia no le quiere ni ver: "Eso me da mucha pena porque aunque volviera con él no le podría juntar con ellos, es que me han visto muy mal".

Así reaccionó Olatz al descubrir esta información de Albert Barranco

Esta información le caía como un jarro de agua fría a la extentadora de ‘La isla de las tentaciones 9’ porque, aunque aseguraba que había preferido creerle, ella aseguraba que “todo el mundo” le había avisado: “Tenía la esperanza de que fuera mentira”.

Pero lo que tenía claro Olatz es que “no pensaba perdonarle en la vida”, pese a que el propio Barranco entraba en directo durante esta videollamada para asegurar que el relato de esta chica era mentira.

Aunque parecía que estas palabras de Albert no le servían para mucho a Olatz, que no dudaba en dar por acabada su relación con él en directo: “Yo no voy a seguir con una persona así, lo siento mucho. Tengo mis cosas aquí, pero me las llevaré todas, hago mi maleta y me voy. No voy a alargar esto, cada vez va a ser una nueva y si vas perdonando… Mi relación con él está terminada”.