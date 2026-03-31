Lidia González 31 MAR 2026 - 16:31h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para hablar de la adolescencia que vivió por su complicada situación familiar

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Andrea Canel continúa profundizando sobre algunos de los capítulos más complicados de su vida y abre su corazón por completo. Después de hablar del delicado momento que atraviesa su relación con Enrique, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su rebelde adolescencia. Muy honesta con todo lo que vivió en su pasado, comparte este episodio con todos sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Como las cosas no estaban bien en casa, me evadía”, comienza explicando la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha confesado su admiración por Sandra Férriz, se abre en canal para confesarse sobre esta etapa: “Estaba todos los días de fiesta, me hacía tatuajes y piercings”. Sin embargo, a pesar de todo con lo que tenía que lidiar siendo tan solo una adolescente, la influencer asegura que seguía manteniendo sus compromisos como estudiante.

Andrea Canel habla sobre su dura infancia: el accidente de su padre

Andrea Canel se enfrenta a su capítulo más personal en el que ha sacado a relucir todos los detalles sobre su complicado pasado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su dura infancia y se sincera para explicar el accidente de su padre que marcó su familia. Afectada por todo lo que tuvo que gestionar desde muy pequeña, la creadora de contenido explica las complicaciones que sufrió durante la operación que le realizaron y las secuelas que le quedaron. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!