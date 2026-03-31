Carmen Martínez-Bordiú reaparece en Madrid tras cumplir 75 años: las imágenes

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Llevaba tres años sin dejarse ver en Madrid, pero Carmen Martínez-Bordiú ha vuelto de visita a la capital y ha sido pillada por los reporteros tras una jornada de compras con una amiga. 'El tiempo justo' ha emitido las imágenes de la íntima de Isabel Preysler, que no ha querido hacer ningún tipo de declaración, como viene siendo habitual desde que decidiera alejarse de los focos hace casi una década y estableciera su residencia en la localidad portuguesa de Sintra.

Son sus primeras imágenes en público tras cumplir 75 años el pasado mes de febrero y están al completo en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!