Las autoridades se hayan en la búsqueda de los autores del tiroteo

Muere el bebé que esperaba la mujer embarazada de ocho meses asesinada a tiros junto a su madre y un menor en Isla Cristina, Huelva

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HuelvaLa localidad onubense de Isla Cristina fue la pasada noche el escenario de un tiroteo que acabó con un triple crimen que mantiene la conmoción en el municipio. Dos encapuchados, subidos a una motocicleta, abrieron fuego y mataron a una mujer de 39 años embarazada de unos ocho meses, su madre, de 62, y un menor de 16 que no tenía ninguna relación de parentesco con estas últimas ni ningún vinculo con cualquiera de los clanes que se asocian a la hipótesis principal que apunta a un posible ajuste de cuentas. El adolescente tan solo iba a ver a su novia cuando se encontró con el fatal escenario en el que acabaron con su vida.

Tras perpetrar el triple crimen, los implicados se marcharon rápidamente del lugar, llegando a quemar la motocicleta en un pinar para tratar de despistar a las autoridades en su huida. Con las actuaciones bajo secreto de sumario, la Guardia Civil mantiene un dispositivo para tratar de localizar a los responsables.

Tres muertos y dos heridos en el tiroteo de Isla Cristina

En el tiroteo, ocurrido exactamente en la barriada de El Rocío además, resultaron heridas otras dos personas, como han explicado el alcalde de la localidad, Jenaro Orta, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quienes han pedido prudencia y calma mientras avanza la investigación judicial.

De estos dos heridos, uno de ellos, de 18 años, está grave y es hijo de la mujer embarazada que ha muerto en el tiroteo. El otro permanece herido leve, con un disparo en la pierna.

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Ante cualquier pista sobre los hechos o los responsables, ahora fugitivos, las autoridades recuerdan que se puede aportar información de forma confidencial a través del teléfono 062 o en cualquier dependencia de la Guardia Civil.

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En sus declaraciones sobre lo ocurrido, el alcalde de Isla Cristina ha afirmado que "la alarma en el pueblo es muy grande” y ha calificado la escena tras el crimen de “dantesca”.

Investigan si el triple crimen de Isla Cristina se trata de un ajuste de cuentas

Según las primeras informaciones, y como ha señalado el propio regidor, se investiga si lo ocurrido pudiera estar relacionado con "un ajuste de cuentas entre miembros de diferentes clanes", siendo ésta la primera hipótesis, aunque no se descarten otras por el momento.

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Respecto a ello, concretamente, investigan si el caso tiene relación con un tiroteo que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón de la capital onubense en septiembre de 2024 y que se saldó con un muerto y dos heridos. En aquella ocasión, el presunto autor de los disparos mortales se dio a la fuga inmediatamente tras los hechos, si bien semanas después fue localizado y detenido en Gijón, Asturias, por la Policía Nacional.

Después de eso, y en las semanas posteriores, se registraron varios tiroteos adicionales de represalia o amedrentamiento en el barrio que después se trasladaron a Isla Cristina donde se refugiaron varios familiares del agresor.

Además, en la localidad, en mayo de 2025, la Guardia Civil desplegó un operativo y detuvo a tres personas de este entorno por amenazar a vecinos con armas de fuego y realizar disparos desde azoteas. Además, dos meses después, en julio, se registró otro tiroteo que se saldó con un hombre muerto y una mujer herida.