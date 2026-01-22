Nieves y Lorenzo dan los detalles de su ruptura y hacen saltar chispas en plató

¡Nieves y Lorenzo se reencuentran y confiesan que ya no son pareja!: "Yo dejé la relación"

En el debate final de 'La isla de las tentaciones 9', Nieves y Lorenzo, que habían salido juntos tras su hoguera de consecuencias meses antes, confirmaron que ya no son pareja, revelando que su relación se volvió insostenible tras las dudas y tensiones vividas durante y después del programa.

Nieves explicó que fue ella quien decidió dejar la relación porque sentía que se hacían daño y no había entendimiento, mientras Lorenzo reconoció que la situación fue complicada y confirmó también que intentaron retomar la relación sin éxito: "Yo rompí con Lorenzo porque la situación era insostenible y, ya que él no tuvo el valor de hacerlo, yo decidí que la felicidad es lo primero y que nos íbamos a hacer mucho daño", contaba ella antes de entrar en plató.

"Por despecho me di un par de besos con un chaval y me sentí fatal. Yo fui sincera a Lorenzo y se lo conté porque yo quería volver con él", explicaba Nieves. Esta situación complicó su relación, añadido a conversaciones que le llegaron a él sobre su expareja. Además, Nieves ha admitido que hay dos versiones de su novio y que los ataques de celos han estado tras su ruptura también.

"Ya no había amor"

Ella ha contado que tenía carencias en su relación y que con Barranco se sintió entendida: "Cuando fuimos al reencuentro estábamos fatal. Ya no había amor y solo había cosas en caras. Yo me equivoqué y volví con él porque creí que no iba a encontrar a nadie como él", revelaba. Tras estas declaraciones ha entrado en plató Lorenzo para dar su versión de los hechos y aclarar lo que pasó entre ellos.

El almeriense ha mostrado su desacuerdo con la actitud de Nieves y los dos han estallado en un tenso encuentro cargado de reproches, gritos, insultos y acusaciones mutuas: "Hay gente aquí que piensa que he sido un buen novio, lo siento. Aunque te duela, tú en los últimos cinco meses has sido una mala novia", decía Lorenzo. Este comentario ha hecho que Nieves se haya enfadado y haya cargado contra él.

"Me pasaron dos fotos de ti con dos tías"

El cara a cara entre ellos ha continuado, teniendo que intervenir Borja para defender a Nieves: "Por parte de los solteros, yo no he visto una intención, ha habido muy bien rollo", explicaba él. Una conversación ha desatado una pelea entre ellos, pero no ha sido la única acusación que ha salido a la luz entre ellos: "Me pasaron dos fotos de ti con dos tías y a raíz de eso él no me decía nada aún sabiendo que yo estaba mal", decía Nieves.

"Yo estaba en una discoteca, ella se acercó para decirme algo y luego me aparté", explicaba él. Los celos de Nieves por estas fotos han desatado un intenso debate entre los colaboradores y sus compañeros de programa. Sandra Barneda ha tenido que mediar entre ellos debido a la acalorada discusión que estaban manteniendo ambos en el plató.