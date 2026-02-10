Lidia González 10 FEB 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus dolorosas pérdidas familiares y la poca estabilidad que ha habido en su vida

¡Ha llegado el momento de Borja Silva! Se ha hablado mucho de él y tras todo lo que ha ocurrido en su paso por República Dominicana, es la hora de que él mismo rompa su silencio y se confiese como nunca. Después de que Almudena Porras le mandase un cariñoso mensaje, el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al hablar de su dura historia de vida. Con muchas ganas de que se le conozca realmente, el influencer muestra su faceta más vulnerable y se sincera. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

El andaluz, que ha hablado de sus discusiones con Almudena, ha querido que se conozca su parcela más personal además de lo que ya se ha visto en televisión. “He tenido una infancia complicada”, comienza explicando. El creador de contenido no puede evitar derrumbarse al hablar de la dura pérdida de su padre cuando tan solo tenía 4 años y lo que supuso para él: “Desde entonces, se tambalea la estructura familiar”.

Borja ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles a lo largo de su vida y a una cadena de pérdidas que hicieron que su vida no fuese como la del resto: “He tenido muy poca estabilidad”. Además, una serie de circunstancias desencadenaron en una importante decisión de la que ha contado todos los detalles: “Me fui de casa”.

Borja Silva se sincera sobre su complicada infancia y adolescencia

Después de todos los sucesos que ha vivido a lo largo de su vida, Borja Silva ha querido hacer una reflexión al respecto que ha compartido con todos sus seguidores. El que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su complicada infancia y adolescencia, confesando que siempre “se tambaleaba todo”. Sin embargo, quiere mostrar una actitud alegre y positiva ante la vida: “Todo son lecciones, hay que saber perdonar”.

Borja Silva se sienta frente a las cámaras de mtmad para abrirse en canal como nunca y confesar algunos aspectos desconocidos hasta la fecha. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace un recorrido por la dura historia de su vida y desvela sus capítulos más difíciles. Además, el creador de contenido se sincera sobre su primer amor y aclara el motivo por el que no le puso el collar a Almudena. ¡Dale al play y descubre las respuestas, en exclusiva, en Mediaset Infinity!