Lidia González 24 MAR 2026 - 12:09h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo afrontó su familia el complicado golpe tras el accidente de su padre

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Andrea Canel se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar de un episodio que ha marcado su vida y compartirlo así con todos sus seguidores. Después de sincerarse sobre el delicado momento que atraviesa su relación con Enrique, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su dura infancia tras el accidente que sufrió su padre. La influencer ha explicado cómo su familia afrontó esa situación y se abre por completo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

“Mi infancia fue complicada y dura”, comienza explicando la creadora de contenido. Andrea, que ha tenido un cara a cara con Helena Arauz por su conflicto, se ha sincerado sobre cómo el accidente de su padre cambió a su familia por completo: “Mi madre pasó el proceso ella sola”. La influencer desvela las complicaciones que sufrió su padre tras la operación que tuvieron que hacerle y las secuelas que le han quedado: “No mueve la parte izquierda del cuerpo”.

Andrea Canel cuenta cómo fue su rebelde adolescencia

Después de explicar la “infancia diferente” que tuvo a causa del grave accidente de moto que tuvo su padre, la influencer ha dado el paso de explicar cómo fue su rebelde adolescencia. A pesar de asegurar que siempre ha sido una buena estudiante, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reconoce que tuvo una etapa más descontrolada: “Salía todos los días de fiesta”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado Andrea Canel, en exclusiva, para Mediaset Infinity!