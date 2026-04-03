Lidia González 03 ABR 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le dedica unas emotivas palabras a Álvaro Rubio u confiesa todos sus sentimientos por él

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Mayeli Díaz y Álvaro Rubio son plenamente conscientes de que su relación ha cambiado completamente desde el nacimiento de su hija Alma, pero no por ello lo han hecho sus sentimientos. Después de sincerarse sobre su vida íntima actualmente, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se declara como nunca a Álvaro Rubio. Muy sincera con todo lo que está viviendo, la influencer reflexiona sobre su relación y se confiesa a su pareja. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha recordado todo lo que ha ocurrido en su relación desde que se conocieron en República Dominicana y le ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja: “Todos los errores que hemos cometido son para aprender”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado el próximo retoque estético al que se va a someter, se abre en canal para compartir sus sentimientos frente a las cámaras: “Te amo con todas mis fuerzas, no me arrepiento de haberte elegido”.

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Álvaro Rubio responde a Mayeli Díaz y habla de su papel como madre

Álvaro Rubio no ha podido evitar emocionarse al escuchar las bonitas palabras de la ecuatoriana y no ha perdido la oportunidad de decirle todo lo que siente. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ responde a Mayeli Díaz y habla de su papel como madre. El creador de contenido sorprende a su pareja con una impactante confesión: “Es sorprendente la madraza en la que te has convertido”.

El exparticipante de ‘LIDLT’ confiesa haberse sentido desplazado tras el nacimiento de Alma

PUEDE INTERESARTE Mayeli Díaz se sincera sobre su migración y su situación familiar

Álvaro Rubio ha querido abrirse en completo, no solo para hablar de lo que siente por Mayeli Díaz, sino también para explicar cómo ha vivido los primeros días siendo tres en la familia. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa haberse sentido desplazado tras el nacimiento de su hija Alma. El creador de contenido se sincera y asegura: “Pasas a un segundo plano”. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!