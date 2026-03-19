Lidia González 19 MAR 2026 - 11:17h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la intervención estética que se va realizar y explica en qué consiste

Mayeli Díaz se derrumba al hablar de su complicada adolescencia

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Mayeli Díaz nunca ha tenido ningún tipo de reparo a la hora de hablar sobre su físico y los tratamientos que se ha realizado para cambiar algunos aspectos. Esta no iba a ser una excepción y, por ello, tras sincerarse sobre los aspectos más desconocidos de su vida, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia su próximo retoque estético. La creadora de contenido explica todos los detalles al respecto y hace una reflexión. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la influencer se sincera sobre su relación con el mundo de la estética, como hizo al enseñar el resultado de su lipotransferencia de glúteos. Ahora, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que ha decidido dar este importante paso. Además, revela la fecha en la que tiene pensado someterse a esta intervención: “Me lo voy a hacer cuando deje de dar el pecho”.

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Anticipándose a todas las críticas que pueda suscitar esta decisión que ha tomado, la creadora de contenido se muestra muy clara al dirigirse a todos los espectadores. A través de su canal de mtmad, ‘Mi familia imperfecta’, Mayeli Díaz asegura que se trata de “un procedimiento progresivo” afirma: “Hay que saber leer e informarse”.

Mayeli Díaz desvela todos sus trabajos antes de ‘La isla de las tentaciones’

Mayeli Díaz tiene muchas facetas desconocidas hasta el momento y ha querido que todos sus seguidores sepan todos los detalles de su historial laboral. La creadora de contenidos aclara cuál es su nivel de estudios y desvela todos sus trabajos antes de ‘La isla de las tentaciones’. Ha llegado el momento de que la creadora de contenido explique cómo consiguió establecer una buena situación económica tras lo mal que lo ha pasado a lo largo de su vida.

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La influencer cuenta su complicado proceso de migración: su salida de Ecuador y su llegada a España

Mayeli Díaz se ha enfrentado, por fin, a todos los fantasmas de su pasado y ha hablado públicamente sobre ello para acercar a todos sus seguidores a una de sus parcelas más privadas. En uno de sus capítulos más emotivos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se desnuda emocionalmente para contar su complicado proceso de migración. Más sincera que nunca, se abre en canal y explica lo difícil que fue salir de su país natal, Ecuador, y cómo fue su llegada a España.