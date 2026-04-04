Natalia Sette 04 ABR 2026 - 11:00h.

La soltera de Darío Linero en 'La isla de las tentaciones' pasa por quirófano para aumentarse el pecho y enseña el resultado

Cristina Castillo confiesa que conocía a su prometido antes de 'La isla de las tentaciones' y habla de sus problemas para quedarse embarazada

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Cristina Castillo, conocida por ser la soltera favorita de Darío Linero en ‘La isla de las tentaciones’, ha decidido dar un paso importante en su vida y apostar por un cambio físico que llevaba tiempo pensando. La influencer se somete a un aumento de pecho y muestra tanto el antes como el después con total transparencia.

Antes de someterse a la intervención, Cristina explicó cómo se sentía con su cuerpo y qué le había llevado a tomar esta decisión. “Ahora mismo con mi pecho me siento bastante insegura”, confesaba abiertamente a sus seguidores. A pesar de tener un pecho natural, la futura mujer de Sandu Rogojinaru no terminaba de verse favorecida.

“Ella tiene un pecho bastante natural, de mujer ya adulta. Tiene el polo superior un poco vacío”, detallaba el especialista, explicando el motivo principal del retoque. El cirujano quiso aclarar de forma sencilla la situación: “Para que nos entendamos, es como si hubiera tenido un hijo”. Esto era principalmente lo que Cristina quería corregir, la falta de volúmen en la parte superior del pecho.

A pesar de tener clara su decisión, Cristina no ocultó los nervios previos a la operación. “Ahora sí estoy muy nerviosa, espero que todo salga bien”, decía horas antes de entrar en quirófano. Una mezcla de ilusión y miedo que suelen experimentar muchas personas antes de someterse a una intervención estética. Aun así, se mostraba positiva: “Espero y deseo que queden súper bien”.

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Desde la clínica también le transmitieron tranquilidad, asegurando que se trataba de un procedimiento sin complicaciones. “Es un caso bastante sencillo”, explicaba el cirujano. Además, destacaban la calidad de los materiales utilizados: “Las prótesis son muy buenas, es una marca que nos da todas las garantías y seguridades”.

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Tras la operación, Cristina no tardó en compartir el resultado con sus seguidores, mostrando un evidente cambio en el aumento de su pecho. El equipo médico confirmó el éxito de la intervención: “Ha salido todo perfecto, ha quedado acorde a su cuerpo y a sus expectativas”.

Las imágenes del antes y el después no han pasado desapercibidas, ya que el aumento es notable pero mantiene una apariencia natural, algo que la influencer buscaba desde el principio. Con este paso, Cristina no solo ha mejorado su imagen física, sino también su confianza.