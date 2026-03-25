Lidia González 25 MAR 2026 - 18:23h.

La extentadora de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el contenido del mensaje que le envío a Almudena Porras por lo sucedido en República Dominicana

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Cristina Castillo se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para recordar uno de los momentos de los que más se arrepiente de su paso por República Dominicana. Después de sincerarse sobre su dura historia de vida tras el fallecimiento de su madre, la que fuera tentadora en ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz el mensaje que le envió a Almudena Porras para pedirle perdón por todo lo que había pasado. Además, desvela cuál fue su reacción y se confiesa al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que la influencer se rompía por completo al disculparse públicamente con la andaluza durante ‘El debate final de las tentaciones’, ahora, ha desvelado que también dio este importante paso de manera íntima. “Necesitaba hacerlo por privado”, asegura la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’. Cristina ha leído el contenido completo del mensaje y, tras ello, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han asegurado: “Estaba temblando mientras lo leías, es muy bonito”.

Cristina Castillo confiesa si participaría en ‘Supervivientes’

Ahora que Cristina Castillo ha desvelado lo que escribió en el mensaje que le envió a Almudena Porras, se ha mostrado muy sincera a la hora de contestar a los colaboradores del programa. La creadora de contenido confiesa si participaría en ‘Supervivientes’, ahora que se ha quedado una plaza libre. Muy honesta, la influencer responde y argumenta contundentemente.

Cristina Castillo se visita el plató de ‘En todas las salsas’ para abrirse en canal y enfrentarse a todas sus polémicas. La que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha reflexionado sobre el papel que tuvo en República Dominicana, sino que también ha revelado todos los detalles sobre su inesperada boda y ha contado su historia de amor. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!