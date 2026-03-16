Ana Carrillo 16 MAR 2026 - 12:02h.

Cristina Cebral Castillo, la tentadora favorita de Darío Linero en 'La isla de las tentaciones', ha revelado que su novio le ha pedido matrimonio

Juanpi y Sandra coinciden en un plan por Madrid después de que él confiese cuáles son sus sentimientos por ella

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Cristina Cebral Castillo, tentadora favorita de Darío Linero en 'La isla de las tentaciones 9', ha anunciado en Instagram que se casa con su novio. "El sí más grande de nuestra historia", ha escrito la canaria junto al vídeo de su pedida de mano, que ocurrió en una playa paradisíaca el pasado 1 de diciembre.

En 'La isla de las tentaciones', Cristina se convirtió en una de las protagonistas por llamar la atención desde el primer momento de Darío - ahora concursante de 'Supervivientes 2026' junto a Borja Silva y Almudena Porras - y conquistarle, aunque no salieron juntos del programa y en el debate final ella reconoció entre lágrimas se arrepentía de algunas de sus actitudes.

En el debate se centró en hablar de su paso por el programa presentado por Sandra Barneda y no abordó detalles de su vida actual, aunque en Instagram mostraba que estaba feliz junto a su pareja, un chico con el que viaja por playas paradisíacas y del que se confiesa muy enamorada.

Unos meses después de haberlo presentado oficialmente, ya que durante la emisión del programa no podía revelar su situación sentimental, ha revelado que se van a casar porque le ha dado el 'sí, quiero' en una pedida de lo más romántica: en mitad de una espectacular playa, con un corazón hecho con pétalos sobre el suelo que rodeaban una mesa de mantel blanco y un "will you marry me?" ["¿te quieres casar conmigo?"] escrito en la arena.

Mara Espinosa, ex de Juanpi Vega, es una de sus mejores amigas y ha reaccionado a la noticia en sus stories de Instagram, donde le ha dicho que le hace feliz poder compartir con ellos momentos "tan importantes": "Qué suerte la mía de teneros en mi vida. Veros crecer juntos y la pareja tan bonita que hacéis me hace inmensamente feliz. Os quiero muchísimo".

Mari Jiménez, ex de Gilbert y tentadora de la novena edición, también ha reaccionado: "¡Por fin salió! Seréis muy felices, estoy segura". Nieves Tristán y Andrea Canel le han dado la enhorabuena, como han hecho otros muchos seguidores de Cristina, que se alegran de verla feliz junto a su nueva pareja.