Ana Carrillo 24 MAR 2026 - 19:40h.

Compartir







Hace tan solo unos días, Cristina Castillo anunciaba en Instagram que su novio le había pedido matrimonio en diciembre en Maldivas. Los seguidores de 'La isla de las tentaciones' se quedaron desconcertados porque el programa se grabó el pasado verano y ella estaba soltera y compartió varios besos con Darío Linero, que era novio de Almudena Porras. La canaria ha acudido como invitada a 'En todas las salsas' - el programa al completo ya está disponible en Mediaset Infinity - y ha explicado que conocía a su ahora prometido antes de participar en el programa.

La creadora de contenido ha asegurado que su objetivo era hacerse famosa y ganar seguidores en las redes sociales, por lo que decidió ser sincera con él y dejar de conocerlo para poner rumbo a República Dominicana. En el vídeo que encabeza este artículo, puedes descubrir todas las explicaciones de Cristina acerca de cómo se produjo esa ruptura y la posterior reconciliación, que ha cristalizado en boda.

La amiga de Mara Espinosa también se ha sincerado al escuchar al otro invitado a 'En todas las salsas', Tony Spina, hablar de los problemas de fertilidad de Marta Peñate. Ha explicado que ella también está teniendo dificultades para quedarse embarazada porque lo ha intentado durante cinco años sin éxito y que teme que algo no vaya bien, por lo que se está haciendo pruebas: