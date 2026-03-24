Lidia González 24 MAR 2026 - 17:35h.

La extentadora de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo tuvo que buscarse la vida tras el fallecimiento de su madre sin tener “dónde vivir”

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Cristina Castillo ha dejado a todos los colaboradores de ‘En todas las salsas’ sin palabras al sincerarse sobre un duro capítulo que, sin lugar a dudas, la ha marcado. Tras anunciar su boda con Sandu Rogojinaru, la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ habla, por primera vez, de su dura historia de vida. La canaria se ha abierto en canal para relatar todo lo que tuvo que afrontar tras la muerte de su madre. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Mi madre falleció, por una negligencia médica, cuando yo tenía diecisiete años”, comienza explicando la creadora de contenido. Además del duro revés que supone perder a una persona tan cercana en esas circunstancias, la influencer y su familia tuvieron que lidiar con una complicada situación: “Asuntos Sociales nos querían quitar a mi hermana menor”.

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La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se disculpó públicamente con Almudena Porras tras su el programa, asegura haberlo pasado “muy mal” al tener que enfrentar este momento a tan temprana edad y, además, con el nulo respaldo de su padre en esa situación: “Tomó un mal camino y no nos mantenía”. Cristina se abre en canal para dar su duro testimonio y contar todos los sacrificios que tanto ella como su hermana mayor tuvieron que hacer para sobreponerse: “No tenía dónde vivir”.

Cristina Castillo se sincera sobre la relación actual con su padre

Tras el doloroso fallecimiento de su madre, Cristina Castillo ha explicado el papel que tomó su padre, “distanciándose” por completo de ella y sus hermanas. Después de contar cómo tuvo que buscarse la vida “sola” tras el duro revés que vivieron, la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre la relación que mantiene actualmente con su padre.

Cristina Castillo se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ y desvela cómo perdió a su madre con tan solo diecisiete años, con todas las consecuencias que eso tuvo en su vida. Pero ahora, la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ está viviendo un dulce momento junto a su novio y ha querido contar todos los detalles sobre su repentina boda y su historia de amor. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!