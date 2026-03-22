Carlos Otero 22 MAR 2026 - 11:00h.

Le ha pedido matrimonio a la tentadora favorita de Darío Linero durante su viaje a las Maldivas

Darío Linero, de 'La isla de las tentaciones', tras engordar más de 10 kilos

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Terremoto sentimental en el universo tentador. Cristina Cebral, la soltera que sedujo a Darío Linero en la última edición de 'La isla de las tentaciones', se casa. El afortunado es Sandu Rogojinaru, un empresario de origen moldavo, padre de dos niñas, al que conocemos en profundidad.

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El futuro marido de la joven que precipitó la ruptura de Darío y Almudena es un chico de 28 años que regenta un restaurante de éxito en Mogán, Gran Canaria. Gracias a sus redes sociales sabemos que es un joven atlético, familiar y profundamente enamorado de Cristina.

Siguiendo su perfil profesional en LinkedIn, descubrimos que es un luchador nato. Comenzó a trabajar al cumplir los 18 como dependiente y, en 2017, formó parte de la orquesta canaria ‘Armonía Show’, muy popular en verbenas de todo el país.

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En 2022, Sandu decidió emprender y abrir Salunna, su propio restaurante. Una propuesta gastronómica muy cuidada que, según su eslogan, busca que “cada bocado sea una experiencia”. La carne es la estrella de la carta y según él, "no es apto para veganos".

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Dos niñas pequeñas iluminan sus días

Su actividad en redes revela otro detalle importante: Sandu es padre de dos niñas pequeñas. En una foto compartida en 2024 escribió “el 99 por ciento de mí” junto a un corazón, y en Facebook una amiga lo llamaba cariñosamente “papá”. Una faceta que añade aún más ternura a su historia personal.

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También es un viajero empedernido. En su perfil encontramos imágenes en lugares tan diversos como la aldea de Santa Claus en Laponia, París o Maldivas, el destino donde sorprendió a Cristina con la pedida de mano.

El romanticismo lo define

La propuesta de matrimonio fue digna de película. Sandu preparó una escena espectacular en una playa paradisíaca: un corazón de pétalos sobre la arena, una mesa con mantel blanco y, escrito también en la arena, el mensaje definitivo: “will you marry me?” (¿te quieres casar conmigo?).

Muy aficionado a frases que llegan al corazón son varias las sentencias románticas que le dedica a Cristina en su perfil: "Mi viaje favorito siempre será a tu lado" o una foto en la que brinda a cámara poniendo "Nuevo comienzo, mismo sueño, más fuerza" son buena prueba de ello.

La noticia del compromiso no ha pasado desapercibida entre sus compañeras de Villa Montaña. En la publicación del anuncio aparecen comentarios llenos de cariño de tentadoras como Mara Espinosa (ex de Juanpi), Mari Jiménez (ex de Gilbert y soltera de la villa), Nieves Tristán o Andrea Canel, que no han tardado en felicitar a la pareja. "Qué suerte la mía de teneros en mi vida. Veros crecer juntos y la pareja tan bonita que hacéis me hace inmensamente feliz. Os quiero muchísimo" o "Seréis muy felices, estoy segura" son algunos de los comentarios que pueden leerse en los vídeos donde confirman sus intenciones nupciales.

Así llegó Cristina a 'La isla de las tentaciones'

Cristina aterrizó en República Dominicana contando que tenía 23 años y con estudios de auxiliar de enfermería. Procedente de Las Palmas de Gran Canaria contaba que era alocada e impulsiva, llevando a cabo todo lo que piensa "sin mirar las consecuencias".

Siempre según sus propias palabras, asegura que tiene un lado poligonero que hace que si "la buscan, la encuentren". En el amor quiere a alguien fiel y que le respetey a aseguró que participaba en el reality para arrebatar la mayoría de relaciones que entren.