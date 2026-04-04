Gustavo responde a las acusaciones de Edmundo Arrocet de ser infiel a su mujer: "Empieza la guerra"

Fiesta 04 ABR 2026 - 20:58h.

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Edmundo Arrocet concedía este pasado viernes una entrevista demoledora. El que fuera pareja de María Teresa Campos durante casi seis años se sentaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta y hablaba sin tapujos sobre su relación con la comunicadora además de lanzar algún que otro dardo a las hijas de María Teresa y a Gustavo, el que durante años fue chófer personal de la periodista.

Concretamente, Edmundo dejó entre ver una posible deslealtad del chófer a la que hoy en día es su pareja, Ainhoa: "Era yo quien le hacía la cobertura a Gustavo, llámale y pregúntale por cuando salía con la cubana mientras estaba con Ainhoa".

Gustavo declara la guerra a Edmundo Arrocet

El que para María Teresa Campos fue como un hijo, dicho por ella misma, no se ha quedado callado y, a través de Diego Reinares, ha mandado un mensaje muy contundente al humorista chileno:

"Gustavo tiene el móvil repleto de mensajes y pruebas que podrían dejar a Bigote en muy mal lugar. Bigote, Gustavo dice que te espera impaciente y que ahora empieza la guerra 'con ese personaje".

Según las palabras de Reinares, Gustavo Guillermo estaría dispuesto a romper su silencio y a sacar a la luz todas las pruebas que tiene sobre Edmundo Arrocet y que podrían poner en tela de juicio las palabras del cómico.

De Gustavo ha llegado a decirse que era él quien llevaba a Edmundo Arrocet a sus citas con las presuntas amantes con las que, supuestamente, era infiel a María Teresa: "Gustavo lo sabía todo, pero se callaba para no hacerle daño a María Teresa, que era como su madre", explicaba esta misma tarde en 'Fiesta' Mayte Valdelomar, íntima amiga de la desaparecida periodista.